Зеленский предлагает перенести органы власти из Киева в регионы: зачем это нужно

Перевод чиновников может разгрузить Киев и улучшить жизнь украинцев в других областях страны.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переместить органы центральной власти из Киева в другие регионы. Министр Олег Немчинов в своем Телеграм-канале рассказал, чем могут быть полезны такие меры.

Министерства и другие государственные структуры должны за два года переехать из столицы в областные центры или в территориальные общины — такое явление называется деконцентрацией власти. Президент поддержал инициативу во время заседания Координационного совета по реформированию системы государственного управления.

Секретариат Кабмина уже разработал конкретные предложения. По словам Олега Немчинова, деконцентрация позволит равномерно развивать регионы Украины и улучшать их благоустройство, в областях появятся новые рабочие места, начнет развиваться экономика. Кроме того, снизится нагрузка на Киев и увеличится внутренняя миграция в Украине.

Ранее Владимир Зеленский предложил разработать "паспорта вакцинации" и ввести их в Украине. Во время селекторного совещания президент обратил внимание, что такие документы планируют внедрить в Европейском союзе, Израиле, Швейцарии и США. По его словам, для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 70% взрослых граждан.

Глава Минцифры Михаил Федоров, в свою очередь, добавил, что Кабмин следит за наполнением реестра вакцинированных — это поможет быстро собрать данные для "паспортов вакцинации", когда придет время реализовать проект.

Владимир Зеленский уволил главу Кропивницкой РГА Аллу Полищук "в связи с окончанием срока полномочий президента". Такая ошибка закралась в распоряжение, подписанное главой государства 23 марта. Вскоре документ удалили с сайта Офиса президента, однако директор "Украинских новостей" Денис Иванеско успел сделать скриншот.

Писали также, что Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России. По ограничения попали 81 организация и 26 физических лиц, среди них оказались российские топ-чиновники и СМИ (Russia Today, "Газета.Ру", Lenta.ru). Под санкции также попали три депутата Европейского парламента, которые посещали Крым во время оккупации.