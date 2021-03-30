Зеленський пропонує перенести органи влади з Києва в регіони: навіщо це потрібно

Переведення чиновників може розвантажити Київ і поліпшити життя українців в інших областях країни.

Президент України Володимир Зеленський запропонував перемістити органи центральної влади з Києва в інші регіони. Міністр Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі розповів, чим можуть бути корисні такі заходи.

Міністерства та інші державні структури повинні за два роки переїхати зі столиці в обласні центри або в територіальні громади — таке явище називається деконцентрацією влади. Президент підтримав ініціативу під час засідання Координаційної ради з реформування системи державного управління.

Секретаріат Кабміну вже розробив конкретні пропозиції. За словами Олега Немчінова, деконцентрація дозволить рівномірно розвивати регіони України і покращувати їхній благоустрій, в областях з'являться нові робочі місця, почне розвиватися економіка. Крім того, знизиться навантаження на Київ і збільшиться внутрішня міграція в Україні.

Раніше Володимир Зеленський запропонував розробити "паспорти вакцинації" і ввести їх в Україні. Під час селекторної наради президент звернув увагу, що такі документи планують впровадити в Європейському союзі, Ізраїлі, Швейцарії та США. За його словами, для ефективної боротьби з епідемією коронавірусу в Україні необхідно вакцинувати 70% дорослих громадян.

Голова Мінцифри Михайло Федоров у свою чергу додав, що Кабмін стежить за наповненням реєстру вакцинованих — це допоможе швидко зібрати дані для "паспортів вакцинації", коли прийде час реалізувати проект.

Володимир Зеленський звільнив голову Кропивницького РДА Аллу Поліщук "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента". Така помилка закралася в розпорядження, підписане головою держави 23 березня. Незабаром документ видалили із сайту Офісу президента, однак директор "Українських новин" Денис Іванеско встиг зробити скріншот.

Писали також, що Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти Росії. Під обмеження потрапили 81 організація і 26 фізичних осіб, серед них опинилися російські топ-чиновники і ЗМІ (Russia Today, "Газета.Ру", Lenta.ru). Під санкції також потрапили три депутати Європейського парламенту, які відвідували Крим під час окупації.