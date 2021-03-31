В Украине заработал Центр информационной безопасности, - Ткаченко

Одной из главных задач, утверждает глава Минкульта, является борьба с фейками.

В Украине официально начинает работать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ). Это государственный механизм противодействия дезинформации, что позволит защищать информационное пространство от фейков, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Украинцы должны уметь различать реальные факты от вымышленных провокаций РФ и массово становиться медиаграмотными. Таким образом мы также будем работать над повышением уровня критического мышления", — заявил Ткаченко.

По его словам, работа ЦСКИБ имеет прежде всего просветительскую функцию – борьба с фейками в украинском информпространстве.

Ткаченко говорит, что это будет достигаться благодаря стратегическим коммуникациям (разработка контрнарративов РФ и включение украинских нарративов в коммуникацию правительства), созданию онлайн-ресурса, который будет реагировать на информатаки, а также регулярному оповещению о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне. Ведомство возглавила Любовь Цыбульская.

Напомним, 9 марта на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Владимир Зеленский сообщил, что центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине. По плану главы государства, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". По словам Зеленского, "украинцы должны понимать, что ни один такой центр не справится в одиночку против многомиллиардного бюджета, в частности Кремля".

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко, комментируя эту инициативу, отметил, что это "очень важная инициатива", подчеркнув, что он станет "первым кирпичиком создания достаточно большого международного центра".

Как будет работать структура по проверке правдивости новостей, насколько будет успешна и чем опасна, разбирался Фокус.