В Україні запрацював Центр інформаційної безпеки, — Ткаченко

Однією з головних задач, стверджує голова Мінкульту, є боротьба з фейками.

В Україні офіційно починає працювати Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ). Це державний механізм протидії дезінформації, що дозволить захищати інформаційний простір від фейків, повідомив голова Мінкульту Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Українці повинні вміти розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій РФ і масово набувати медіаграмотності. Таким чином ми також будемо працювати над підвищенням рівня критичного мислення", — заявив Ткаченко.

За його словами, робота ЦСКІБ має насамперед просвітницьку функцію — боротьба з фейками в українському інформпросторі.

Ткаченко каже, що це буде досягатися завдяки стратегічним комунікаціям (розробка контрнаративів РФ і включення українських наративів у комунікацію уряду), створення онлайн-ресурсу, який буде реагувати на інформатаки, а також регулярному оповіщенню про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні. Відомство очолила Любов Цибульська.

Нагадаємо, що 9 березня на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Володимир Зеленський повідомив, що центр протидії дезінформації вже найближчим часом почне свою роботу в Україні. За планом глави держави, у майбутньому він стане "міжнародним хабом протидії пропаганді і дезінформації". За словами Зеленського, "українці повинні розуміти, що жоден такий центр не впорається самотужки проти багатомільярдного бюджету, зокрема Кремля".

Голова Мінкульту України Олександр Ткаченко, коментуючи цю ініціативу, зазначив, що це "дуже важлива ініціатива", підкресливши, що він стане "першою цеглинкою створення досить великого міжнародного центру".

Як буде працювати структура з перевірки правдивості новин, наскільки буде успішною і чим небезпечна, розбирався Фокус.