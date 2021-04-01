Пасхальное перемирие: Кравчук рассказал о новом предложении Украины по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ не верит в устойчивость перемирия, но все же настаивает на необходимости договариваться и о полном прекращении огня.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что на следующем заседании 14 апреля будет поднимать вопрос о перемирии на Донбассе в период пасхальных праздников

Об этом он сказал в эфире Украина 24.

"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", – сказал Кравчук.

В то же время он добавил, что, по его мнению, такое перемирие будет только временным.

"Это явление временное: неделя проходит – и снова война", – сказал Кравчук.

Он также отметил, что необходимо будет договариваться и о полном прекращении огня, так как без этого невозможно решать политические вопросы.

"Я говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", – сказал Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук на заседании ТКГ предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение режима "тишины" на Донбассе. Инициативу поддержали в ОБСЕ и предложили принять совместно согласованное заявление ТКГ, однако Россия отказалась это делать.