Россия отказалась поддержать возвращение к режиму "тишины" на Донбассе

В украинской делегации заявили, что Россия, таким образом, показала незаинтересованность в сохранении жизней людей.

Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение режима "тишины". Инициативу поддержали в ОБСЕ и предложили принять совместно согласованное заявление ТКГ.

Но, как сообщает украинская делегация, российская сторона отказалась поддержать это заявление.

"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", — сказано в сообщении.

Украинская делегация считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить контроль за его выполнением.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие — достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", — заявила украинская делегация.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в комментарии Liga.net, что российская сторона заявила, что не видит необходимости в предложениях украинской делегации.

"Они говорят, что принятых ранее мер предостаточно и необходимости в расширении мер по соблюдению режима прекращения огня нет", – сообщил Арестович.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина, двое получили ранения. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявляли, что Зеленский провел консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что позвонит Путину из-за гибели военных на Донбассе.