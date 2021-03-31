Росія відмовилася підтримати повернення до режиму "тиші" на Донбасі

В українській делегації заявили, що Росія таким чином показала незацікавленість у збереженні життів людей.

Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі.

На початку засідання голова української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання режиму "тиші". Ініціативу підтримали в ОБСЄ і запропонували прийняти спільно узгоджену заяву ТКГ.

Але, як повідомляє українська делегація, російська сторона відмовилася підтримати цю заяву.

"Це сталося, незважаючи на відповідні заяви лідерів Німеччини і Франції, у яких вони вчора наголосили на необхідності дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі", — сказано в повідомленні.

Українська делегація вважає критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню і посилити контроль за його виконанням.

"Просування по будь-яких інших питаннях: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головне, базова умова — досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", — заявила українська делегація.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів у коментарі Liga.net, що російська сторона заявила, що не бачить необхідності в пропозиціях української делегації.

"Вони кажуть, що прийнятих раніше заходів досить і необхідності в розширенні заходів щодо дотримання режиму припинення вогню немає", — повідомив Арестович.

Наступне спільне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни, двоє отримали поранення. В українській делегації в Тристоронній контактній групі заявляли, що Зеленський провів консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що зателефонує Путіну через загибель військових на Донбасі.