Великоднє перемир'я: Кравчук розповів про нову пропозицію України щодо Донбасу

Голова української делегації в ТКГ не вірить у стійкість перемир'я, але все ж наполягає на необхідності домовлятися і про повне припинення вогню.

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що на наступному засіданні 14 квітня буде порушувати питання про перемир'я на Донбасі в період великодніх свят

Про це він сказав в ефірі Україна 24.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання порушимо, як годиться. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, тобто про що думати", — сказав Кравчук.

У той же час він додав, що, на його думку, таке перемир'я буде тільки тимчасовим.

"Це явище тимчасове: тиждень проходить — і знову війна", — сказав Кравчук.

Він також зазначив, що необхідно буде домовлятися і про повне припинення вогню, оскільки без цього неможливо вирішувати політичні питання.

"Я говорю, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином ми будемо рухатися до миру", — сказав Кравчук.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук на засіданні ТКГ запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання режиму "тиші" на Донбасі. Ініціативу підтримали в ОБСЄ і запропонували прийняти спільно узгоджену заяву ТКГ, проте Росія відмовилася це робити.