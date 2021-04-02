"Голос" бессилия. Почему партия рассыпалась после замены Святослава Вакарчука на Киру Рудык

Смена лидера, раскол во мнениях, непрозрачность финансов, "непопулярные" ценности — Фокус проанализировал причины, которые привели партию "Голос" почти к полному исчезновению.

Два года назад политик и певец Святослав Вакарчук на презентации партии "Голос" сказал, что политическая сила идет в парламент для возвращения человека в центр государства: "Чтобы перестать делиться на левых и правых, на националистов и либералов, а объединиться вокруг человека и его незыблемого достоинства".

Эти принципы просуществовали недолго: с очередным уходом Вакарчука из политики в партии начались брожения. По рекомендации певца и при единогласной поддержке в "Голосе" политсилу возглавила народный депутат Кира Рудык. Спустя год ее обвинили в разделении представителей партии на своих и чужих и едва ли не в захвате власти внутри партии. Конфликт вышел в публичную плоскость, часть "Голоса" требует смены руководства, а в экспертных кругах заговорили об очередном провале либеральных партий, которые быстро набирают обороты и так же быстро исчезают с политического олимпа.

Разные взгляды

Первый звоночек сложных отношений внутри "Голоса" прозвучал в феврале после интервью Рудык агентству "Интерфакс-Украина". Тогда она сообщила, что время от времени представители Офиса президента (ОП) и правящей партии "Слуга народа" (СН) ведут с ней переговоры о коалиции. Косвенно депутат также подтвердила, что об этой возможности она тоже думает, но перспектива стать лишь "кнопками для голосования президента" ее не привлекает, да и "красные линии" партии не позволяют ей согласиться на коалицию.

Коллеги по фракции поступок своего лидера не оценили, отметив, что "красными линиями" являются любые переговоры без согласования с членами партии. "Я вообще не представляю, как "Голос" и "Слуга народа" сейчас якобы договариваются о коалиции. СН абсолютно демократическим путем получила власть, которой не было еще ни у кого в стране. И конечную ответственность, логично, должны нести они", — заявила Соломия Бобровская, народный депутат от "Голоса".

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С новой силой конфликт разгорелся в середине марта, когда политсовет партии вынес предупреждение шестерым депутатам фракции — Соломии Бобровской, Ярославу Юрчишину, Александре Устиновой, Роману Лозинскому, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю — за поддержку инициативы СН отправить на анализ в Конституционный Суд законопроект о порядке назначения директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

В руководстве партии заявили, что эти депутаты пошли против интересов "Голоса".

"Такое невыполнение внутренних процедур и несоблюдение внутренних процессов считаем вредным для партии. Поэтому, конечно, политсовет вынес, я сказала бы, самое мягкое из возможных сейчас решений", — объяснилась Рудык в интервью Lb.ua.

[ + – ] Кира Рудык: "Невыполнение внутренних процедур и несоблюдение внутренних процессов считаем вредным для партии" Фото: УП

О партийном расколе вовсю заговорили после акции протеста под ОП 20 марта, которая закончилась разбитыми стеклами в дверях здания и разрисованными стенами. Тогда в политсиле образовались два лагеря — поддержавшие митинг и выступившие против радикальных действий протестующих. Руководство "Голоса" — Рудык и глава фракции Ярослав Железняк — оказалось во втором лагере.

Заодно выяснилось, что подобные разногласия происходят не в первый раз. Внутрифракционная "оппозиция" призналась, что они давно потеряли контакт со своими лидерами. К примеру, предупреждения депутатам политсовет партии выносил за глаза, без их присутствия. А еще заявили, что руководители "Голоса" неохотно идут на контакт, особенно в вопросах финансовой отчетности. Деньгами партии якобы полностью распоряжается Рудык. Откуда берутся деньги и на что тратятся, во фракции затрудняются ответить.

Юрчишин утверждает, что Рудык и Железняк — частые гости ОП. После таких встреч лидеры "Голоса" призывают своих коллег поддерживать инициативы СН, и это не всем нравится. Как и то, что по инициативе главы партии из руководства политсилы исключен Сергей Притула, шоумен и кандидат в мэры Киева от "Голоса" на выборах 2020 года. Те, кто внутри партии противостоят Рудык, считают, что причина такого решения — страх конкуренции. Дескать, Кира Рудык не хочет, чтобы в "Голосе" был кто-то популярнее и важнее нее.

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Из-за этого лидеры партии также отказываются организовывать внеплановый съезд "Голоса" для обсуждения смены глав партии и парламентской фракции. "Их противостояние может привести к тому, что они потеряют часть партийного актива. Выглядит так, что они этого и добиваются. Я знаю о звонках в региональные ячейки "Голоса" с целью заблокировать требование проведения съезда", — рассказывает Фокусу парламентарий Юрчишин. Он также признает, что замена Вакарчука Рудык — ошибка как певца, так и всей партии.

Либералам здесь не место

С внутренними конфликтами сталкиваются практически все партии. Одни находят компромисс, другие тонут в дрязгах. Украинская политическая история знает немало партий с хорошим начальным капиталом, не сумевших правильно им распорядиться. Как показывает практика, среди таких политических сил чаще всего встречаются проекты с либеральными установками. Из последних ярких — это "Демократический альянс", "Сила людей", "Самопомич", а теперь и "Голос".

"У нас постсоветское государство, в котором еще происходят трансформации. Большая часть населения не воспринимает те ценности, за которые выступают эти партии", — объясняет низкую популярность таких политсил в Украине политолог Андрей Рудык.

Единственное спасение для либеральных сил — объединение. Но все боятся поделить с кем-то свое место, все хотят быть лидерами политик Петр Андрющенко

Другая особенность таких проектов — попытка выстроить партийную структуру по европейским образцам, где проекты не создают под конкретного человека, поэтому они не прекращаются со сменой руководства. Но в Украине, отмечает политолог Рудык, популярны партии вождистского типа, которые строятся вокруг одной персоны. Чтобы создать успешную партию другого формата, нужно взрастить такую потребность в обществе. На это нужны силы, деньги, время. Тот же "Голос" с задачей не справился. Изначально у партии был харизматический лидер и "вождь" — Святослав Вакарчук, вокруг которого все объединились и пошли в парламент. Но его уход стал первым шагом к распаду партии, хотя сам Вакарчук в интервью "Украинской правде" заявлял, что считает "Голос" не партией лидерского типа, а партией людей.

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По тому же принципу пыталась строить партию "Самопомич", которая на пике популярности прошла в прошлый парламент, но удержаться на политической авансцене не смогла. Многие депутаты стали отказываться от членства в "Самопомочи", обвинив ее руководство в нежелании наладить диалог.

"У нас была группа, настроенная на протестный формат, и была часть тех, кто не поддерживал это. Потому были конфликты из-за разных взглядов. В тот момент мы допустили ошибку: не смогли договориться о "красных линиях", — вспоминает Елена Сотник, бывший народный депутат от "Самопомочи". По ее словам, когда все поняли, что совместного будущего у них нет, то большинство стало думать, как быть дальше и к кому присоединяться. На первый план вышли амбиции. С тем же столкнулся "Голос".

[ + – ] Святослав Вакарчук говорил, что считает "Голос" не партией лидерского типа, а партией людей

В беседе с Фокусом Петр Андрющенко, в прошлом представитель партии "Сила людей", говорит, что неумение наладить диалог вредит не только партиям, но и политической системе в целом. Единственным спасением для либеральных сил он видит большое объединение, но с этим не складывается. "Все боятся поделить с кем-то свое место, все хотят быть лидерами", — объясняет Андрющенко.

Что ждет "Голос"

Бывший парламентарий Елена Сотник считает, что партии "Голос" уже не существует. Для нее это группа людей, лишь формально объединенная политической структурой. Об этом же говорит политолог Рудык: "Перспектив у партии нет. Ряд программных обещаний "Голоса" выполнены, если они не распадутся, а продолжат существовать в нынешнем формате, то будут доживать, как "Самопомич".

В самом "Голосе" хоронить себя не спешат. Депутат Юрчишин предполагает, что голосовать в Раде каждый теперь будет согласно личным убеждениям, несмотря на угрозу лишиться мандата. Но парламентарий также верит, что конфликт разрешится и партия вернет свои позиции.