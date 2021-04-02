"Зеленский — обманщик и скоро заплатит". В Украине распространили фейковое заявление Байдена

Новость распространяется в интернете и соцсетях, ее также озвучили в эфире одного из телеканалов.

1 апреля 2021 года ряд украинских сайтов опубликовал информацию с заголовком "Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит" и ссылкой на американское издание The Washington Post в качестве источника. Впрочем, гиперссылка в теле текста вела не на конкретную статью, видео или новость ресурса, а на его заглавную страницу.

На самом сайте The Washington Post подобные слова или заявление президента США Джо Байдена отсутствуют. Не написали об этом и другие зарубежные ресурсы.

А одним из первых украинских ресурсов, который опубликовал эту информацию с таким заголовком, стал сайт с названием "БЕЗцензор альтернативные новости Украины".

Сам опубликованный текст частично скопирован с проставлением других фамилий из реального интервью Джо Байдена, которое тот в середине марта 2021 года дал изданию АВС News. В частности, тогда президент США на вопрос журналиста "считает ли он Владимира Путина убийцей" ответил "да" и заявил, что тот "заплатит", пообещав, что "скоро все увидят это". Также в том интервью Байден заявлял, что "хорошо знает Путина" и, несмотря ни на что, его администрация не намерена прекращать сотрудничество с РФ по направлениям, которые выгодны обеим странам.

А вот фрагмент опубликованного под заголовком "Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит" текста:

"Президент Соединенных Штатов на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно

Украинский президент Владимир Зеленский столкнется с последствиями в связи с тем, что он принимает неправильные решения и при этом обманывает администрацию Соединенных Штатов.

…

Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: "Скоро вы это увидите".

Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.

…

Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: "Я так думаю".

В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине".

Все указывает на то, что это первоапрельская фейковая новость.

Впрочем, некоторые все же поверили в достоверность этой новости. Например, вечером 1 апреля на нее в эфире телеканала "Украина 24" сослалась юрист Марина Ставнийчук.

"Вы знаете, что президент США в последнее время давая интервью характеризует многих президентов в разных странах. Вчера спросили у него как он оценивает президента Зеленского. И президент Байден, отвечая на вопрос, сказал, что "не очень" и "ему кажется, что президент Зеленский на самом деле обманывает США в том, что борется с коррупцией", — сказала Ставнийчук.

Впрочем, 2 апреля Ставнийчук написала у себя в Facebook следующее:

"Сейчас уже пишут, что этого не было. Вполне возможно. А я поверила, ибо поводов верить тому, что в Украине не ведется борьба с коррупцией множество. Одно "большое воровство" чего стоит!", — отметила Ставнийчук.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что по случаю седьмой годовщины оккупации Крыма на сайте Белого дома появилось заявление Байдена, в котором тот выразил поддержку Украине и подчеркнул, что США никогда не признают полуостров российским.

В ответ на это Зеленский опубликовал твит, в котором поблагодарил американского лидера за слова о Крыме и отметил, что "Вместе Украина и США стоят, раздельно — падают".

Впрочем, личного или, хотя бы, телефонного разговора между Зеленским и Байденом до сих пор не состоялось.