"Зеленський — обманщик і скоро заплатить". В Україні поширили фейкову заяву Байдена

Новина поширюється в інтернеті і соціальних мережах, її також озвучили в ефірі одного з телеканалів.

1 квітня 2021 року низка українських сайтів опублікувала інформацію із заголовком "Байден: Зеленський мене обдурив і скоро за це заплатить" і посиланням на американське видання The Washington Post у ролі джерела. Втім, гіперпосилання в тілі тексту вело не на конкретну статтю, відео або новину ресурсу, а на його головну сторінку.

На самому сайті The Washington Post подібних слів або заяви президента США Джо Байдена немає. Не написали про це й інші зарубіжні ресурси.

А одним з перших українських ресурсів, який опублікував цю інформацію з таким заголовком, став сайт з назвою "БЕЗцензор альтернативні новини України".

Сам опублікований текст частково скопійований з проставленням інших прізвищ з реального інтерв'ю Джо Байдена, яке той у середині березня 2021 року дав виданню АВС News. Зокрема, тоді президент США на запитання журналіста, чи "вважає він Володимира Путіна вбивцею", відповів "так" і заявив, що той "заплатить", пообіцявши, що "скоро всі побачать це". Також в тому інтерв'ю Байден заявляв, що "добре знає Путіна" і, незважаючи ні на що, його адміністрація не має наміру припиняти співпрацю з РФ за напрямками, які вигідні обом країнам.

А ось фрагмент опублікованого під заголовком "Байден: Зеленський мене обдурив і скоро за це заплатить" тексту:

"Президент Сполучених Штатів на запитання про те, чи вважає він президента України Володимира Зеленського обманщиком, відповів ствердно

Український президент Володимир Зеленський зіткнеться з наслідками у зв'язку з тим, що він приймає неправильні рішення і при цьому обманює адміністрацію Сполучених Штатів.

...

Відповідаючи на запитання, якими будуть ці наслідки, Байден сказав: "Скоро ви це побачите".

Президент зазначив, що «не дуже добре» знає Зеленського.

...

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Зеленський є обманщиком, Байден заявив: "Я так думаю".

У той же час він підкреслив, що не має наміру згортати підтримку Україні".

Усе вказує на те, що це першоквітнева фейкова новина.

Втім, деякі все ж повірили в достовірність цієї новини. Наприклад, увечері 1 квітня на неї в ефірі телеканалу "Україна 24" послалася юрист Марина Ставнійчук.

"Ви знаєте, що президент США останнім часом, даючи інтерв'ю, характеризує багатьох президентів у різних країнах. Учора запитали в нього, як він оцінює президента Зеленського. І президент Байден, відповідаючи на запитання, сказав, що "не дуже" і "йому здається, що президент Зеленський насправді обманює США в тому, що бореться з корупцією", — сказала Ставнійчук.

Втім, 2 квітня Ставнійчук написала у себе у Facebook таке:

"Зараз вже пишуть, що цього не було. Цілком можливо. А я повірила, бо приводів вірити тому, що в Україні не ведеться боротьба з корупцією безліч. Одне "велике крадівництво" чого варте!", — зазначила Ставнійчук.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що з нагоди сьомої річниці окупації Криму на сайті Білого дому з'явилася заява Байдена, у якій той висловив підтримку Україні і підкреслив, що США ніколи не визнають півострів російським.

У відповідь на це Зеленський опублікував твіт, у якому подякував американському лідеру за слова про Крим і зазначив, що "Разом Україна і США стоять, окремо — падають".

Втім, особистої або хоча б телефонної розмови між Зеленським і Байденом досі не відбулося.