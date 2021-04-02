Выборы признали недействительными на еще одном участке, где проиграл Вирастюк

Александр Шевченко и Руслан Кошулинский набрали равное количество голосов, а "Слуга народа" оказался на третьем месте.

Избирательная комиссия по округу №87 признала недействительными выборы на участке в городе Яремче. Об этом общественное движение "ЧЕСНО" сообщило в "Фейсбук".

2 апреля члены обнаружили грубое нарушение во время пересчета голосов по участку №261027. Они вскрыли конверт с контрольными листами, которые вбрасывают в урну для голосования, и обнаружили, что на документах нет печатей.

По данным движения "ЧЕСНО", голоса на участке в Яремче распределились таким образом:

Руслан Кошулинский, (ВО "Свобода") — 172;

Александр Шевченко ("За майбутне") — 172;

Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 73.

Это уже второй случай за сегодня, 2 апреля, когда окружная комиссия признала недействительными результаты голосования в Ивано-Франковской области — ранее такое же решение приняли в отношении избирательного участка №261030. Согласно протоколам, Александр Шевченко победил с 377 голосами, а за Василия Вирастюка от "Слуги народа" проголосовал 141 человек. Окружная комиссия также обнаружила пропажу ста избирательных бюллетеней в пользу Александра Шевченко. Один из членов обратился в полицию и заявил о хищении.

По данным Центризбиркома, на округе №87 обработали уже 90,59% протоколов. Пока Василий Вирастюк от "Слуги народа" побеждает с 31,51% голосов, Александр Шевченко остает всего на 2%, получив 29,52%.

Писали также, что Руслан Кошулинский потребовал перевыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. По его словам, на участках было много нарушений, включая подкуп избирателей.

Довыборы в Верховную Раду назначили после того, как народный депутат от 87 округа Зиновий Андрийович сложил свои полномочия в ноябре 2020 года. Аналогичные выборы уже завершились на 50-м округе в Донецкой области, где с большим отрывом победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья и кандидат от партии "Порядок" - он набрал 65% голосов.