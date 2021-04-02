Вибори визнали недійсними на ще одній ділянці, де програв Вірастюк

Олександр Шевченко і Руслан Кошулинський набрали рівну кількість голосів, а "слуга народу" опинився на третьому місці.

Виборча комісія по округу №87 визнала недійсними вибори на ділянці в місті Яремче. Про це громадський рух "ЧЕСНО" повідомив у "Фейсбук".

2 квітня члени виявили грубе порушення під час перерахунку голосів по ділянці №261027. Вони розкрили конверт з контрольними листами, які вкидають в урну для голосування, і виявили, що на документах немає печаток.

За даними руху "ЧЕСНО", голоси на ділянці в Яремче розподілилися таким чином:

Руслан Кошулинський, (ВО "Свобода") — 172;

Олександр Шевченко ( "За майбутнє") — 172;

Василь Вірастюк ( "Слуга народу") — 73.

Це вже другий випадок за сьогодні, 2 квітня, коли окружна комісія визнала недійсними результати голосування в Івано-Франківській області — раніше таке ж рішення прийняли щодо виборчої дільниці №261030. Згідно з протоколами, Олександр Шевченко переміг з 377 голосами, а за Василя Вірастюка від "Слуги народу" проголосував 141 чоловік. Окружна комісія також виявила пропажу ста виборчих бюлетенів на користь Олександра Шевченка. Один з членів звернувся в поліцію і заявив про розкрадання.

За даними Центрвиборчкому, на окрузі №87 обробили вже 90,59% протоколів. Поки Василь Вірастюк від "Слуги народу" перемагає з 31,51% голосів, Олександр Шевченко відстає всього на 2%, отримавши 29,52%.

Писали також, що Руслан Кошулинський зажадав перевиборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. За його словами, на ділянках було багато порушень, включаючи підкуп виборців.

Довибори до Верховної Ради призначили після того, як народний депутат від 87 округу Зіновій Андрійович склав свої повноваження в листопаді 2020 року. Аналогічні вибори вже завершилися на 50-му окрузі в Донецькій області, де з великим відривом переміг Андрій Аксьонов, мер Добропілля і кандидат від партії "Порядок" — він набрав 65% голосів.