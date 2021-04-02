В Раде начали собирать подписи для отставки Степанова, - нардеп от "Слуги народа"

Свою подпись под документом поставил и глава Комитета ВРУ по вопросам вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин написал на своей странице в Facebook о том, что в парламенте начался сбор подписей для проведения внеочередной сессии, на которой хотят рассмотреть вопрос отставки главы Минздрава Максима Степанова.

По его словам, уже удалось собрать 90 подписей из необходимых 150. 33 из поставивших подписи — представители фракции "Слуга народа", включая главу Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, за что Гурин выразил ему отдельная благодарность.

Также под документом поставили подписи все 20 представителей фракции "Голос", 20 нардепов от "ЕС", 10 членов группы "За майбутнє", 4 от ОПЗЖ и 2 внефракционных.

"Пару дней назад Степанов глубокомысленно рассказывал на эфире, что мнения депутатов, что врачи обязаны вакцинироваться и что-то нужно немедленно делать с квалификацией украинских врачей, ничего не значат, и депутаты не принимают этих решений. Однако, надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром", — написал Гурин.

[ + – ] Нардепы собирают подписи за отставку Степанова Фото: скриншот

Напомним, 23 марта народный депутат Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей из-за их отказа пройти вакцинацию Covishield. Таким образом Гурин отреагировал на проходящий митинг на Михайловской площади в Киеве, который проходил под лозунгом "Вакцинация — геноцид народа".

В ответ на это Степанов заявил, что инициатива одного из народных депутатов наказывать врачей, не желающих прививаться является "абсурдом".