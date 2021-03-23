Нардеп от "Слуги народа" предлагает увольнять врачей из-за отказа от вакцинации

По мнению нардепа, врач, который отказывается от вакцинации, не имеет право называться врачом.

Народный депутат Дмитрий Гурин на своей странице в Фейсбуке предложил уволить 80% врачей из-за их отказа пройти вакцинацию Covishield.

Таким образом Гурин отреагировал на проходящий митинг на Михайловской площади в Киеве, который проходил под лозунгом "Вакцинация — геноцид народа".

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились лишь 20% врачей. Сама заведующая не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации. Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, и их зарплату отдать 20%", — пишет депутат.

По мнению Гурина, врачи, которые не считают нужным вакцинироваться, не имеют права считаться врачами. И те, кто останется, и будет считаться врачом. И именно они и будут лечить всех пациентов.

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Глава партии Александр Корниенко заявил, что позиция нардепа не отражает мнения партии.

"Я думаю, что всем нужно вакцинироваться. Врачам, в первую очередь. Врачам быть примером в этом процессе, так как доверие к вакцинации может расти, если врачи будут вакцинироваться. Не вижу никаких медицинских, статистических предосторожностей по поводу AstraZeneсa и насчёт любой другой вакцины. Весь мир вакцинируется, какие могут быть предосторожности", — сказал Корниенко в комментарии "Стране".

Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации. Прививку могут получить семейные врачи и пенсионеры.

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что более заразный и смертельный "британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 5 точках Украины: Киеве, Ивано-Франковской области, Харькове, Львове и Днепре.

Отметим, что мэр Днепра Борис Филатов анонсировал ужесточение карантина в городе.