"Мы не будем тянуть до упора": мэр Днепра анонсировал ужесточение карантина

Ограничительные меры вводятся из-за того, что коронавирус стал более агрессивным и слишком смертоностным.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям введет строгие ограничения с четверга. Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

По словам мэра, несмотря на то, что Днепр еще не в "красной" зоне карантина, городские власти все равно усилят карантин. Так как вирус стал более агрессивным, он "помолодел" и стал слишком смертоносным.

"В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть «до упора», а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", — заявил Филатов.

Конкретные ограничения будут опубликованы позднее, но их постараются сделать максимально комфортными для бизнеса и обещаются механизмы компенсации из местного бюджета. Мэр Днепра также анонсировал свою публичную вакцинацию от коронавируса, когда появится такая возможность.

"Ни политические разборки, ни материальные убытки, ни мэрский рейтинг, ничего, ничего не стоит хотя бы одной спасённой человеческой жизни", — подытожил мэр.

Также он заявил, что город готовился к новой волне, устанавливая в больницах кислородные установки, источники бесперебойного питания и закупая медикаменты.

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Напомним, в Украине в "красной" зоне карантина находится 8 регионов страны, включая Киев.

Ранее во Львове заявили о дефиците врачей. А в Харькове дефицит медработников может появиться уже в апреле.

Отметим, что в связи с ростом заболеваемости, в Украину станут пускать людей только с результатами негативного ПЦР-теста.