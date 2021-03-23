"Ми не будемо тягнути до упору": мер Дніпра анонсував посилення карантину

Обмежувальні заходи вводяться через те, що коронавірус став агресивнішим і занадто смертоносним.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що комісія з надзвичайних ситуацій введе суворі обмеження з четверга. Про це він написав у себе у Фейсбуці.

За словами мера, незважаючи на те, що Дніпро ще не в "червоній" зоні карантину, міська влада все одно посилить карантин. Оскільки вірус став більш агресивним, він "помолодшав" і став занадто смертоносним.

"На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути «до упору», а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", — заявив Філатов.

Конкретні обмеження будуть опубліковані пізніше, але їх постараються зробити максимально комфортними для бізнесу й обіцяються механізми компенсації з місцевого бюджету. Мер Дніпра також анонсував свою публічну вакцинацію від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

"Ні політичні розборки, ні матеріальні збитки, ні мерський рейтинг, нічого, нічого не варте хоча б одного врятованого людського життя", — підсумував мер.

Також він заявив, що місто готувалося до нової хвилі, встановлюючи в лікарнях кисневі установки, джерела безперебійного живлення та закуповуючи медикаменти.

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Нагадаємо, що в Україні в "червоній" зоні карантину 8 регіонів країни, включаючи Київ.

Раніше у Львові заявили про дефіцит лікарів. А в Харкові дефіцит медпрацівників може з'явитися вже у квітні.

Зазначимо, що у зв'язку з ростом захворюваності, в Україну будуть пускати людей тільки з результатами негативного ПЦР-тесту.