Сумская область "покраснела": Минздрав обновил зоны карантина в Украине

В "красной" зоне карантина находится уже 8 регионов страны.

Министкество здравоохранения обновило зоны карантина в Украине, в "красную" зону карантина добавилась Сумщина. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Сумскую область добавили в "красную" зону из-за превышения двух показателей — количества выявленных случаев инфицирования и уровню госпитализации. При норме выявленных случаев не более 20% в области 24,7%, а уровень госпитализации составил 67,4 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Таким образом в "красной" зоне находится уже 7 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также город Киев.

В "оранжевой" зоне находится 11 областей. Все остальные регионы страны в "желтой" зоне.

[ + – ] Зоны карантина Фото: пресс-служба Минздрава

В "красной" зоне карантина вводится запрет на:

Прием посетителей в ТРЦ, в заведениях общепита и культуры;

Проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

Деятельность непродовольственных рынков;

Прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах и бассейнах;

Учебные заведения переходят на дистанционное обучение, кроме дошкольников и детей в младших классах;

Совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Напомним, в Николаеве больных на коронавирус начали размещать прямо в коридорах отделений. Согласно Национальной академии наук, пик заболеваемости будет через месяц.

С сегодняшнего дня (22 марта) Минздрав переходит ко второму этапу вакцинации. А Кабмин должен рассмотреть вопрос движения общественного транспорта во время локдауна.