Сумська область "почервоніла": МОЗ оновило зони карантину в Україні
У "червоній" зоні карантину вже 8 регіонів країни.
Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні, у "червону" зону карантину додалася Сумщина. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Сумську область додали в "червону" зону через перевищення двох показників — кількості виявлених випадків інфікування і рівня госпіталізації. При нормі виявлених випадків не більше 20% в області 24,7%, а рівень госпіталізації становив 67,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення.
Таким чином у "червоній" зоні вже 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області, а також місто Київ.
У "помаранчевій" зоні 11 областей. Усі інші регіони країни в "жовтій" зоні.
У "червоній" зоні карантину вводиться заборона на:
- Прийом відвідувачів у ТРЦ, в закладах громадського харчування і культури;
- Проведення масових, спортивних та інших заходів;
- Діяльність непродовольчих ринків;
- Прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах і басейнах;
- Навчальні заклади переходять на дистанційне навчання, крім дошкільнят і дітей у молодших класах;
- Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних перевезень).
Нагадаємо, що в Миколаєві хворих на коронавірус почали розміщувати прямо в коридорах відділень. Згідно з Національною академією наук, пік захворюваності буде через місяць.
Від сьогодні (22 березня) МОЗ переходить до другого етапу вакцинації. А Кабмін повинен розглянути питання руху громадського транспорту під час локдауну.