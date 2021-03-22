Сумська область "почервоніла": МОЗ оновило зони карантину в Україні

У "червоній" зоні карантину вже 8 регіонів країни.

Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні, у "червону" зону карантину додалася Сумщина. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Сумську область додали в "червону" зону через перевищення двох показників — кількості виявлених випадків інфікування і рівня госпіталізації. При нормі виявлених випадків не більше 20% в області 24,7%, а рівень госпіталізації становив 67,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Таким чином у "червоній" зоні вже 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області, а також місто Київ.

У "помаранчевій" зоні 11 областей. Усі інші регіони країни в "жовтій" зоні.

[ + – ] Зони карантину Фото: пресс-служба Минздрава

У "червоній" зоні карантину вводиться заборона на:

Прийом відвідувачів у ТРЦ, в закладах громадського харчування і культури;

Проведення масових, спортивних та інших заходів;

Діяльність непродовольчих ринків;

Прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах і басейнах;

Навчальні заклади переходять на дистанційне навчання, крім дошкільнят і дітей у молодших класах;

Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних перевезень).

Нагадаємо, що в Миколаєві хворих на коронавірус почали розміщувати прямо в коридорах відділень. Згідно з Національною академією наук, пік захворюваності буде через місяць.

Від сьогодні (22 березня) МОЗ переходить до другого етапу вакцинації. А Кабмін повинен розглянути питання руху громадського транспорту під час локдауну.