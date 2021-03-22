В Николаеве начали размещать больных COVID-19 прямо в коридорах (фото)

Инфекционная областная больница полностью заполнена, другие больницы от 80%.

Из-за высокого уровня госпитализации в Николаеве начали размещать врачей прямо в коридорах инфекционных отделений. Об этом сообщает НикВести.

По данным издания, в №1, №3 и №5 городских больницах ситуация с коронавирусом критическая. На данный момент занятость коек для больных коронавирусом составляет от 84,4% в 3 городской больницы до 98,3% в 5 горбольнице.

Фотографию издание получило из "ковидного" отделения 3 городской больницы Николаева. Врачи вынуждены обустраивать больничные койки прямо в коридорах отделения из-за отсутствия свободных палат. На фото видно минимум 5 пациентов, которым приходится пребывать в коридоре.

[ + – ] Фото из 3 отделения горбольницы Николаева Фото: НикВести

По данным журналистов, ситуация в 1-й и 5-й городских больницах ситуация еще хуже. Также сообщается о том, что областная инфекционная больница заполнена полностью.

Напомним, с 24 марта по 4 апреля в Николаеве ужесточают карантин. В городе показатель числа госпитализации превышает норму на 41,15 госпитализаций на 100 тысяч населения. При норме в 60 на 100 тыс, в городе 101,15 на 100 тысяч населения.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предложил тех, кто в письменном виде отказывается от вакцинации от коронавируса, начать госпитализировать их за деньги.