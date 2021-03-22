У Миколаєві почали розміщувати хворих COVID-19 прямо в коридорах (фото)

Інфекційна обласна лікарня повністю заповнена, інші лікарні від 80%.

Через високий рівень госпіталізації в Миколаєві почали розміщувати лікарів прямо в коридорах інфекційних відділень. Про це повідомляє НикВести.

За даними видання, у №1, №3 та №5 міських лікарнях ситуація з коронавірусом критична. Наразі зайнятість ліжок для хворих коронавірусом становить від 84,4% у 3 міській лікарні, до 98,3% у 5 міськлікарні.

Фотографію видання отримало з "ковідного" відділення 3 міської лікарні Миколаєва. Лікарі змушені облаштовувати лікарняні ліжка прямо в коридорах відділення через відсутність вільних палат. На фото видно мінімум 5 пацієнтів, яким доводиться перебувати в коридорі.

[ + – ] Фото з 3 відділення міськлікарні Миколаєва Фото: НикВести

За даними журналістів, ситуація в 1-й і 5-й міських лікарнях ситуація ще гірша. Також повідомляється про те, що обласна інфекційна лікарня заповнена повністю.

Нагадаємо, з 24 березня по 4 квітня в Миколаєві посилюють карантин. У місті показник кількості госпіталізації перевищує норму на 41,15 госпіталізацій на 100 тисяч населення. За умов норми 60 на 100 тис, у місті 101,15 на 100 тисяч населення.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич запропонував тих, хто в письмовому вигляді відмовляється від вакцинації від коронавірусу, почати госпіталізувати їх за гроші.