Нардеп від "Слуги народу" пропонує звільняти лікарів через відмову від вакцинації

На думку нардепа, лікар, який відмовляється від вакцинації, не має право називатися лікарем.

Народний депутат Дмитро Гурін на своїй сторінці у Фейсбуці запропонував звільнити 80% лікарів через їхні відмови пройти вакцинації Covishield.

Таким чином Гурін відреагував на мітинг на Михайлівській площі в Києві, який проходив під гаслом "Вакцинація — геноцид народу".

"У Київському інституті пульмонології, за словами завідуючої одного з відділень, вакцинуватися погодилися лише 20% лікарів. Сама завідуюча не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації. Що це означає на практиці? 80% "лікарів" потрібно звільнити, і їхню зарплату віддати 20%", — пише депутат.

На думку Гуріна, лікарі, які не вважають за потрібне вакцинуватися, не мають права вважатися лікарями. І ті, хто залишаться, будуть вважатися лікарями. І саме вони і будуть лікувати всіх пацієнтів.

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Голова партії Олександр Корнієнко заявив, що позиція нардепа не відображає думки партії.

"Я думаю, що всім потрібно вакцинуватися. Лікарям у першу чергу. Лікарі повинні бути прикладом у цьому процесі, оскільки довіра до вакцинації може рости, якщо лікарі будуть вакцинуватися. Не бачу ніяких медичних, статистичних пересторог щодо AstraZeneсa і щодо будь-якої іншої вакцини. Весь світ вакцинується, які можуть бути заходи", — сказав Корнієнко в коментарі "Країні".

Нагадаємо, що в Україні стартував другий етап вакцинації. Щеплення можуть отримати сімейні лікарі та пенсіонери.

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що більш заразний і смертельний "британський" штам коронавірусу виявлений уже в 5 точках України : Києві, Івано-Франківській області, Харкові, Львові та Дніпрі.

Зазначимо, що мер Дніпра Борис Філатов анонсував посилення карантину в місті.