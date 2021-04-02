У Раді почали збирати підписи для відставки Степанова, — нардеп від "Слуги народу"

Свій підпис під документом поставив і голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін написав на своїй сторінці у Facebook про те, що в парламенті почався збір підписів для проведення позачергової сесії, на якій хочуть розглянути питання відставки голови МОЗ Максима Степанова.

За його словами, уже вдалося зібрати 90 підписів з необхідних 150. 33 з тих, хто поставив підписи — представники фракції "Слуга народу", включаючи голову Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, за що Гурін висловив йому окрему подяку.

Також під документом поставили підписи всі 20 представників фракції "Голос", 20 нардепів від "ЄС", 10 членів групи "За майбутнє", 4 від ОПЗЖ і 2 позафракційних.

"Кілька днів тому Степанов глибокодумно розповідав на ефірі, що думки депутатів, що лікарі зобов'язані вакцинуватися і щось потрібно негайно робити з кваліфікацією українських лікарів, нічого не значать, і депутати не приймають цих рішень. Однак, сподіваюся, що вже скоро міністр Степанов НЕ буде приймати ніяких рішень, тому що стане колишнім міністром", — написав Гурін.

[ + – ] Нардепи збирають підписи за відставку Степанова Фото: скриншот

Нагадаємо, що 23 березня народний депутат Дмитро Гурін запропонував звільнити 80% лікарів через їхні відмови пройти вакцинацію Covishield. Таким чином Гурін відреагував на мітинг на Михайлівській площі в Києві, який проходив під гаслом "Вакцинація — геноцид народу".

У відповідь на це Степанов заявив, що ініціатива одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають робити щеплення, є "абсурдом".