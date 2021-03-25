Медиков за отказ вакцинироваться увольнять не будут, – Степанов
Глава Минздрава ответил на инициативу нардепа Гурина, предложившего подобные меры
Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает в Telegram пресс-служба министерства.
В ведомстве отмечают, что инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, не желающих прививаться, Степанов назвал абсурдом.
"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация" – заявил министр.
Также Степанов выразил уверенность, что число желающих сделать прививки постепенно будет увеличиваться. Произойдет это, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации превышает побочные действия.
Напомним, 23 марта народный депутат Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей из-за их отказа пройти вакцинацию Covishield. Таким образом Гурин отреагировал на проходящий митинг на Михайловской площади в Киеве, который проходил под лозунгом "Вакцинация — геноцид народа".
"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились лишь 20% врачей. Сама заведующая не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации. Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, и их зарплату отдать 20%", — пишет депутат.
По мнению Гурина, врачи, которые не считают нужным вакцинироваться, не имеют права считаться врачами. И те, кто останется, и будет считаться врачом. И именно они и будут лечить всех пациентов.
Фокус сообщал о том, что 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации против коронавируса. В первую очередь прививки будут делать семейным врачам. После того, как 29-30 марта прибудет новая партия вакцин, их начнут колоть социальным работникам и украинцам старше 80 лет. При этом второй этап вакцинации пройдет одновременно с первым.
Также мы писали, что за последние трое суток в Украине количество летальных исходов превышает 330 лиц.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 669 новых случаев заболевания COVID-19. В очередной раз обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 362 человека. Третий день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 342 человека.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 4838 человек;
- летальных случаев — 362;
- выздоровели — 3748 человек;
Среди заболевших зарегистрировали 446 медицинских работников и 786 детей.