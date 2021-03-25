Медиков за отказ вакцинироваться увольнять не будут, – Степанов

Глава Минздрава ответил на инициативу нардепа Гурина, предложившего подобные меры

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает в Telegram пресс-служба министерства.

В ведомстве отмечают, что инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, не желающих прививаться, Степанов назвал абсурдом.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация" – заявил министр.

Также Степанов выразил уверенность, что число желающих сделать прививки постепенно будет увеличиваться. Произойдет это, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации превышает побочные действия.

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Напомним, 23 марта народный депутат Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей из-за их отказа пройти вакцинацию Covishield. Таким образом Гурин отреагировал на проходящий митинг на Михайловской площади в Киеве, который проходил под лозунгом "Вакцинация — геноцид народа".

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились лишь 20% врачей. Сама заведующая не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации. Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, и их зарплату отдать 20%", — пишет депутат.

По мнению Гурина, врачи, которые не считают нужным вакцинироваться, не имеют права считаться врачами. И те, кто останется, и будет считаться врачом. И именно они и будут лечить всех пациентов.

Фокус сообщал о том, что 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации против коронавируса. В первую очередь прививки будут делать семейным врачам. После того, как 29-30 марта прибудет новая партия вакцин, их начнут колоть социальным работникам и украинцам старше 80 лет. При этом второй этап вакцинации пройдет одновременно с первым.

Также мы писали, что за последние трое суток в Украине количество летальных исходов превышает 330 лиц.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 669 новых случаев заболевания COVID-19. В очередной раз обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 362 человека. Третий день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 342 человека.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 4838 человек;

летальных случаев — 362;

выздоровели — 3748 человек;

Среди заболевших зарегистрировали 446 медицинских работников и 786 детей.