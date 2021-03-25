Статистика коронавируса на 25 марта: смертность бьет антирекорд третьи сутки подряд
Последние трое суток в Украине количество летальных исходов превышает 330 лиц.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 669 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
За последние сутки в стране в очередной раз обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 362 человека. Третий день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 342 человека.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 4838 человек;
- летальных случаев — 362;
- выздоровели — 3748 человек;
Среди заболевших зарегистрировали 446 медицинских работников и 786 детей. Кроме того, за сутки провели 128 615 тестирований: методом ПЦР — 57 818, методом ИФА — 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47 847.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 596 575 лиц;
- выздоровели — 1 283 020 человек;
- летальных исходов — 31 135;
- провели ПЦР-тестов — 7 836 049.
Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 1267 случаев;
- Винницкая область — 772 случая;
- Волынская область — 349 случаев;
- Днепропетровская область — 892 случая;
- Донецкая область — 778 случаев;
- Житомирская область — 1136 случаев;
- Закарпатская — 668 случаев;
- Запорожская область — 488 случаев;
- Ивано-Франковская область — 512 случаев;
- Киевская область — 872 случая;
- Кировоградская область — 184 случая;
- Луганская область — 141 случай;
- Львовская область — 1032 случая;
- Николаевская область — 377 случаев;
- Одесская область — 1235 случаев;
- Полтавская область — 521 случай;
- Ровенская область — 626 случаев;
- Сумская область — 613 случаев;
- Тернопольская область — 531 случай;
- Харьковская область — 918 случаев;
- Херсонская область — 168 случаев;
- Хмельницкая область — 989 случаев;
- Черкасская область — 509 случаев;
- Черновицкая область — 543 случая;
- Черниговская область — 548 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной смерти военной в Одесской области была не прививка от COVID-19. Также в Минздраве уточнили, что в парках в "красной" зоне можно ходить без масок.