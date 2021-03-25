Статистика коронавируса на 25 марта: смертность бьет антирекорд третьи сутки подряд

Последние трое суток в Украине количество летальных исходов превышает 330 лиц.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 669 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

За последние сутки в стране в очередной раз обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 362 человека. Третий день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 342 человека.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 4838 человек;

летальных случаев — 362;

выздоровели — 3748 человек;

Среди заболевших зарегистрировали 446 медицинских работников и 786 детей. Кроме того, за сутки провели 128 615 тестирований: методом ПЦР — 57 818, методом ИФА — 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47 847.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 596 575 лиц;

выздоровели — 1 283 020 человек;

летальных исходов — 31 135;

провели ПЦР-тестов — 7 836 049.

Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

Фото: Facebook / Максим Степанов

Количество заболевших по всем регионам:

г. Киев — 1267 случаев;

Винницкая область — 772 случая;

Волынская область — 349 случаев;

Днепропетровская область — 892 случая;

Донецкая область — 778 случаев;

Житомирская область — 1136 случаев;

Закарпатская — 668 случаев;

Запорожская область — 488 случаев;

Ивано-Франковская область — 512 случаев;

Киевская область — 872 случая;

Кировоградская область — 184 случая;

Луганская область — 141 случай;

Львовская область — 1032 случая;

Николаевская область — 377 случаев;

Одесская область — 1235 случаев;

Полтавская область — 521 случай;

Ровенская область — 626 случаев;

Сумская область — 613 случаев;

Тернопольская область — 531 случай;

Харьковская область — 918 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 989 случаев;

Черкасская область — 509 случаев;

Черновицкая область — 543 случая;

Черниговская область — 548 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной смерти военной в Одесской области была не прививка от COVID-19. Также в Минздраве уточнили, что в парках в "красной" зоне можно ходить без масок.