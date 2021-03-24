"В парках все же можно": Минздрав уточнил правила ношения масок в "красной" зоне карантина

Средства индивидуальной защиты, рассказали чиновники, нужно использовать в тех общественных местах, где невозможно придерживаться дистанции в 1 м.

Министерство здравоохранения внесло изменения в постановление от 22 марта 2021 года №230 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236" и уточнило конкретный перечень мест обязательного ношения масок в "красной" зоне эпидопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в пресс-службе ведомства отметили, что в парках и скверах масочный режим не предусмотрен.

В то же время, согласно сообщению на сайте Минздрава, ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, если там невозможно придерживаться физической дистанции как минимум в 1 м.

Отметим, ранее источник "Украинской правды" в Минздраве также рассказывал о том, что масочный режим действует только в тех общественных местах, где невозможно сохранять социальную дистанцию.

Ранее Кабинет министров усилил ограничения в регионах "красной" зоны и своим постановлением обязал украинцев носить маски или респираторы на "территориях общего пользования". Защитные средства могут быть самодельными, однако должны закрывать рот и нос.

Согласно законодательству, к территориям общего пользования относятся:

все виды публичных парков, включая национальные, спортивные, исторические, детские, мемориальные;

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, дорожки для пешеходов и велосипедов;

кладбища;

пляжи.

Отметим, 24 марта секретарь СНБО Алексей Данилов допустил то, что в Украине может начаться новый локдаун. 18 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будет вводиться локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы, по словам министра, должны строго придерживаться карантинных требований.