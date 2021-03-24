"У парках все ж можна": МОЗ уточнило правила носіння масок у "червоній" зоні карантину

Використання засобів індивідуального захисту є обов'язковим у тих громадських місцях, де неможливо дотримуватися дистанції 1 м.

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до постанови від 22 березня 2021 року №230 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236" і уточнило конкретний перелік місць обов'язкового носіння масок у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Так, у прес-службі відомства зазначили, що у парках і скверах масковий режим не передбачений.

Водночас, згідно з повідомленням на сайті МОЗ, носіння масок є обов'язковим в установах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, якщо там неможливо дотримуватися фізичної дистанції принаймні 1 м.

Зазначимо, раніше джерело "Української правди" в Міністерстві охорони здоров'я також розповідало про те, що масковий режим діє тільки в тих громадських місцях, де неможливо зберігати соціальну дистанцію.

Раніше Кабінет міністрів посилив обмеження в регіонах "червоної" зони і своєю постановою зобов'язав українців носити маски або респіратори на "територіях загального користування". Захисні засоби можуть бути саморобними, проте повинні закривати рот і ніс.

Згідно із законодавством, до територій загального користування відносяться:

всі види публічних парків, включаючи національні, спортивні, історичні, дитячі, меморіальні;

рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, доріжки для пішоходів і велосипедів;

кладовища;

пляжі.

Зазначимо, 24 березня секретар РНБО Олексій Данилов допустив те, що в Україні може початися новий локдаун. 18 березня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу. Однак українці, за словами міністра, повинні суворо дотримуватися карантинних вимог.