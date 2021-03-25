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Статистика коронавірусу станом на 25 березня: смертність б'є антирекорд третю добу поспіль

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коронавірус в Україні, пандемія коронавируса
Фото: газета.ру

Останні три доби в Україні кількість смертей перевищує 330 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксували 16 669 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За останню добу в країні вкотре оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 362 людини. Третій день поспіль в країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 342 людини.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 4 838 осіб;
  • летальних випадків — 362;
  • одужали — 3 748 осіб;

Серед захворілих зареєстрували 446 медичних працівників та 786 дітей. Крім того, за добу провели 128 615 тестувань: методом ПЛР — 57 818, методом ІФА — 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 47 847.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 596 575 осіб;
  • одужали — 1 283 020 осіб;
  • летальних випадків — 31 135;
  • провели ПЛР-тестів — 7 836 049.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Києві (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) і Хмельницькій (989) областях.

Фото: Facebook / Максим Степанов

Кількість хворих у всіх регіонах:

  • м. Київ — 1 267 випадків;
  • Вінницька область — 772 випадки;
  • Волинська область — 349 випадків;
  • Дніпропетровська область — 892 випадки;
  • Донецька область — 778 випадків;
  • Житомирська область — 1 136 випадків;
  • Закарпатська область — 668 випадків;
  • Запорізька область — 488 випадків;
  • Івано-Франківська область — 512 випадків;
  • Київська область — 872 випадки;
  • Кіровоградська область — 184 випадки;
  • Луганська область — 141 випадок;
  • Львівська область — 1 032 випадки;
  • Миколаївська область — 377 випадків;
  • Одеська область — 1 235 випадків;
  • Полтавська область — 521 випадок;
  • Рівненська область — 626 випадків;
  • Сумська область — 613 випадки;
  • Тернопільська область — 531 випадок;
  • Харківська область — 918 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 989 випадків;
  • Черкаська область — 509 випадків;
  • Чернівецька область — 543 випадки;
  • Чернігівська область — 548 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що причиною смерті військової в Одеській області було не щеплення від COVID-19. Також у МОЗ уточнили, що в парках у "червоній" зоні можна ходити без масок.