Статистика коронавірусу станом на 25 березня: смертність б'є антирекорд третю добу поспіль

Останні три доби в Україні кількість смертей перевищує 330 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксували 16 669 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За останню добу в країні вкотре оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 362 людини. Третій день поспіль в країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 342 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 4 838 осіб;

летальних випадків — 362;

одужали — 3 748 осіб;

Серед захворілих зареєстрували 446 медичних працівників та 786 дітей. Крім того, за добу провели 128 615 тестувань: методом ПЛР — 57 818, методом ІФА — 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 47 847.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 596 575 осіб;

одужали — 1 283 020 осіб;

летальних випадків — 31 135;

провели ПЛР-тестів — 7 836 049.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Києві (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) і Хмельницькій (989) областях.

Фото: Facebook / Максим Степанов

Кількість хворих у всіх регіонах:

м. Київ — 1 267 випадків;

Вінницька область — 772 випадки;

Волинська область — 349 випадків;

Дніпропетровська область — 892 випадки;

Донецька область — 778 випадків;

Житомирська область — 1 136 випадків;

Закарпатська область — 668 випадків;

Запорізька область — 488 випадків;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Київська область — 872 випадки;

Кіровоградська область — 184 випадки;

Луганська область — 141 випадок;

Львівська область — 1 032 випадки;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1 235 випадків;

Полтавська область — 521 випадок;

Рівненська область — 626 випадків;

Сумська область — 613 випадки;

Тернопільська область — 531 випадок;

Харківська область — 918 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 989 випадків;

Черкаська область — 509 випадків;

Чернівецька область — 543 випадки;

Чернігівська область — 548 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що причиною смерті військової в Одеській області було не щеплення від COVID-19. Також у МОЗ уточнили, що в парках у "червоній" зоні можна ходити без масок.