Статистика коронавірусу станом на 25 березня: смертність б'є антирекорд третю добу поспіль
Останні три доби в Україні кількість смертей перевищує 330 осіб.
За минулу добу в Україні зафіксували 16 669 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
За останню добу в країні вкотре оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 362 людини. Третій день поспіль в країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 342 людини.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 4 838 осіб;
- летальних випадків — 362;
- одужали — 3 748 осіб;
Серед захворілих зареєстрували 446 медичних працівників та 786 дітей. Крім того, за добу провели 128 615 тестувань: методом ПЛР — 57 818, методом ІФА — 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 47 847.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 596 575 осіб;
- одужали — 1 283 020 осіб;
- летальних випадків — 31 135;
- провели ПЛР-тестів — 7 836 049.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Києві (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) і Хмельницькій (989) областях.
Кількість хворих у всіх регіонах:
- м. Київ — 1 267 випадків;
- Вінницька область — 772 випадки;
- Волинська область — 349 випадків;
- Дніпропетровська область — 892 випадки;
- Донецька область — 778 випадків;
- Житомирська область — 1 136 випадків;
- Закарпатська область — 668 випадків;
- Запорізька область — 488 випадків;
- Івано-Франківська область — 512 випадків;
- Київська область — 872 випадки;
- Кіровоградська область — 184 випадки;
- Луганська область — 141 випадок;
- Львівська область — 1 032 випадки;
- Миколаївська область — 377 випадків;
- Одеська область — 1 235 випадків;
- Полтавська область — 521 випадок;
- Рівненська область — 626 випадків;
- Сумська область — 613 випадки;
- Тернопільська область — 531 випадок;
- Харківська область — 918 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 989 випадків;
- Черкаська область — 509 випадків;
- Чернівецька область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 548 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що причиною смерті військової в Одеській області було не щеплення від COVID-19. Також у МОЗ уточнили, що в парках у "червоній" зоні можна ходити без масок.