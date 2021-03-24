"Причиной смерти военной в Одесской области была не прививка от COVID", - Степанов

Медики, по словам Степанова, детально исследуют каждый случай смерти человека, если это случилось в течение 30 дней после вакцинации.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Радио Свобода" заявил, что смерть получившей прививку от коронавирусной инфекции женщины никак не связана с вакцинацией.

"Что касается этой военной, я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что нет намека на какие-либо тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", — сказал Степанов.

Министр напомнил, что связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca/CoviShield и тромбозами или смертью от сердечно-сосудистых заболеваний нет. К таким выводам пришел уже ряд европейских стран, ВОЗ и Европейское медицинское агентство.

"Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что она имела серьезное сердечно-сосудистое заболевание — это же никоим образом не связано", — подчеркнул Степанов.

Также чиновник рассказал, что медики занимаются детальным изучением каждого случая смерти, если это случилось в течение 30 дней после вакцинации.

Напомним, Инна Нарожная, проходившая службу по контракту в ракетно-зенитном полку в Черноморском, в воскресенье, 21 марта, получила прививку от коронавируса индийским препаратом от коронавируса CoviShield. 23 марта стало известно о ее смерти. Позже в Минздраве заявили, что смерть Нарожной была вызвана "острыми расстройствами кровообращения". Также женщина страдала хроническими сердечно-сосудистыми и иными сопутствующими заболеваниями.

Вечером 24 марта стало известно о том, что в Черновицкой области умер провизор аптеки военного госпиталя, который получил прививку вакцины CoviShield 15 марта. Сообщалось, что противопоказаний у мужчины не было. Согласно предварительной версии, причиной его смерти стал мозговой инсульт. С того же флакона препарата были привиты еще 9 человек.