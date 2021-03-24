"Причиною смерті військової в Одеській області булу не щеплення від COVID", — Степанов

Медики, за словами Степанова, детально досліджують кожен випадок смерті людини, якщо це сталося протягом 30 днів після вакцинації.

Голова Міністерства охорони здоровʼя України Максим Степанов в інтервʼю виданню "Радіо Свобода" заявив, що смерть жінки, яка отримала щеплення від коронавірусної інфекції, ніяк не повʼязана з вакцинацією.

"Що стосується цієї військової, я особисто спілкувався зокрема після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, говорить, що немає натяку на будь-які тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка привела до смерті людини", — сказав Степанов.

Міністр нагадав, що звʼязки між вакцинацією препаратом AstraZeneca/CoviShield і тромбозами або смертю від серцево-судинних захворювань нема. Таких висновків дійшов ряд європейських країн, ВООЗ та Європейське медичне агентство.

"Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, вмирати. Якщо людина зробила вакцину, а на наступний день у неї стався інфаркт, тому що вона мала серйозне серцево-судинне захворювання — це ж жодним чином не повʼязане", — підкреслив Степанов.

Також чиновник розповів, що медики займаються детальним вивченням кожного випадку смерті, якщо це сталося протягом 30 днів після вакцинації.

Нагадаємо, Інна Нарожна, що проходила службу за контрактом у ракетно-зенітному полку в Чорноморському, у неділю, 21 березня, отримала щеплення від коронавірусу індійським препаратом CoviShield. 23 березня стало відомо про її смерть. Пізніше в Міністерстві охорони здоровʼя заявили, що смерть Нарожної викликали "гострі розлади кровообігу". Також жінка страждала хронічними серцево-судинними та іншими супутніми захворюваннями.

Увечері 24 березня стало відомо про те, що у Чернівецькій області помер провізор аптеки військового госпіталю, який отримав щеплення вакцини CoviShield 15 березня. Повідомлялося, що протипоказань у чоловіка не було. Згідно з попередньою версією, причиною його смерті став мозковий інсульт. З того ж флакона препарату були щеплені ще 9 осіб.