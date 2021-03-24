В Черновцах умер провизор аптеки, недавно вакцинированный Covishield
Предварительной причиной смерти, по словам чиновников Минздава, стал мозговой инсульт.
Минздрав Украины сообщил еще об одной смерти после вакцинации Covishield. Скончался провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, министерство заявляет, что предварительная причина смерти — острый мозговой инсульт. У мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.
"15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта", — сказано в сообщении.
Сообщалось, что противопоказаний у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.
По словам руководителя мобильной бригады, которые вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб не было.
Точную причину смерти покажет экспертиза, сообщает ведомство.
Напомним, Инна Нарожная, проходившая службу по контракту в ракетно-зенитном полку в Черноморском, умерла после того, как в воскресенье, 21 марта получила прививку от коронавируса индийским препаратом от коронавируса Covishield. Военнослужащая потеряла сознание вне военной части и внеслужебное время. Прибывшие на место события медики и военные проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата и женщина скончалась. По словам начальника медслужбы военной части, утром, 23 марта военная не имела никаких жалоб.
Позже в Минздраве заявили, что смерть военнослужащей из Одесской области спустя сутки после инъекции вакцины Covishield/AstraZeneca была вызвана "острыми расстройствами кровообращения", также женщина страдала хроническими сердечно-сосудистыми и иными сопутствующими заболеваними.