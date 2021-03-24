У Чернівцях помер провізор аптеки, нещодавно вакцинований Covishield

Попередньою причиною смерті, за словами чиновників Мінздава, став мозковий інсульт.

МОЗ України повідомив ще про одну смерть після вакцинації Covishield. Помер провізор аптеки військового госпіталю у Чернівецькій області, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.

Так, міністерство заявляє, що попередня причина смерті — гострий мозковий інсульт. У чоловіка були важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

"15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де він лікувався від інсульту", — сказано в повідомленні.

Повідомлялося, що протипоказань у чоловіка не було. Того ж дня з того самого флакону вакцини були щеплені ще 9 осіб.

За словами керівника мобільної бригади, які вакцинували працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг не було.

Точну причину смерті покаже експертиза, повідомляє відомство.

Нагадаємо, Інна Нарожна, що проходила службу за контрактом у ракетно-зенітному полку в Чорноморському, померла після того, як в неділю, 21 березня отримала щеплення від коронавірусу індійським препаратом Covishield. Військовослужбовець втратила свідомість поза військовою частиною у позаслужбовий час. Медики, що прибули на місце події, та військові проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату і жінка померла. За словами начальника медслужби військової частини, вранці, 23 березня військова не мала ніяких скарг.

Пізніше в Міністерстві охорони здоровʼя заявили, що смерть військовослужбовця з Одеської області через добу після інʼєкції вакцини Covishield/AstraZeneca була викликана "гострими розладами кровообігу", також жінка страждала хронічними серцево-судинними та іншими супутніми захворюваннями.