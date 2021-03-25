Медиків за відмову вакцинуватися не звільнятимуть, — Степанов
Глава МОЗ відповів на ініціативу нардепа Гуріна, який запропонував подібні заходи.
Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов, повідомляє в Telegram прес-служба міністерства.
У відомстві зазначають, що ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не хочуть робити щеплення, Степанов назвав абсурдом.
"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіли COVID-19, поки вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація" — заявив міністр.
Також Степанов висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення поступово збільшуватиметься. Відбудеться це, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації перевищує побічні дії.
Нагадаємо, 23 березня народний депутат Дмитро Гурін запропонував звільнити 80% лікарів через їхні відмови пройти вакцинацію Covishield. Таким чином Гурин відреагував на мітинг, що проходить на Михайлівській площі в Києві під гаслом "Вакцинація — геноцид народу".
"У Київському інституті пульмонології, за словами завідувачки одного з відділень, вакцинуватися погодилися лише 20% лікарів. Власне завідувачка не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації. Що це означає на практиці? 80% "лікарів" потрібно звільнити, і їхню зарплату віддати 20%", — пише депутат.
На думку Гуріна, лікарі, які не вважають вакцинацію потрібною, не мають права вважатися лікарями. І ті, хто залишиться, й буде вважатися лікарями. І саме вони й лікуватимуть всіх пацієнтів.
Фокус повідомляв про те, що 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації проти коронавірусу. Перш за все щеплення робитимуть сімейним лікарям. Після того, як 29-30 березня прибуде нова партія вакцин, їх почнуть колоти соціальним працівникам та українцям старше 80 років. При цьому другий етап вакцинації пройде одночасно з першим.
Також ми писали, що за останні три доби в Україні кількість смертей перевищує 330 осіб.
За минулу добу в Україні зафіксували 16 669 нових випадків захворювання COVID-19. Вкотре оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 362 людини. Третій день поспіль у країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 342 людини.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 4 838 осіб;
- летальних випадків — 362;
- одужали — 3 748 осіб;
Серед захворілих зареєстрували 446 медичних працівників та 786 дітей.