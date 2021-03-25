Медиків за відмову вакцинуватися не звільнятимуть, — Степанов

Глава МОЗ відповів на ініціативу нардепа Гуріна, який запропонував подібні заходи.

Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов, повідомляє в Telegram прес-служба міністерства.

У відомстві зазначають, що ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не хочуть робити щеплення, Степанов назвав абсурдом.

"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіли COVID-19, поки вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація" — заявив міністр.

Також Степанов висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення поступово збільшуватиметься. Відбудеться це, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації перевищує побічні дії.

[ + – ] Повідомлення МОЗ України

Нагадаємо, 23 березня народний депутат Дмитро Гурін запропонував звільнити 80% лікарів через їхні відмови пройти вакцинацію Covishield. Таким чином Гурин відреагував на мітинг, що проходить на Михайлівській площі в Києві під гаслом "Вакцинація — геноцид народу".

"У Київському інституті пульмонології, за словами завідувачки одного з відділень, вакцинуватися погодилися лише 20% лікарів. Власне завідувачка не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації. Що це означає на практиці? 80% "лікарів" потрібно звільнити, і їхню зарплату віддати 20%", — пише депутат.

На думку Гуріна, лікарі, які не вважають вакцинацію потрібною, не мають права вважатися лікарями. І ті, хто залишиться, й буде вважатися лікарями. І саме вони й лікуватимуть всіх пацієнтів.

Фокус повідомляв про те, що 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації проти коронавірусу. Перш за все щеплення робитимуть сімейним лікарям. Після того, як 29-30 березня прибуде нова партія вакцин, їх почнуть колоти соціальним працівникам та українцям старше 80 років. При цьому другий етап вакцинації пройде одночасно з першим.

Також ми писали, що за останні три доби в Україні кількість смертей перевищує 330 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксували 16 669 нових випадків захворювання COVID-19. Вкотре оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 362 людини. Третій день поспіль у країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 342 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 4 838 осіб;

летальних випадків — 362;

одужали — 3 748 осіб;

Серед захворілих зареєстрували 446 медичних працівників та 786 дітей.