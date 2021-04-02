Донбасс, реформы и Крымская платформа – Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

В ходе беседы американский президент рассказал, что в вопросе борьбы с коррупцией они с Украиной – "братья по оружию".

В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России. Об этом сказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

В разговоре президент США вспомнил события 6 января этого года в Вашингтоне (речь идет о штурме Капитолия. – Прим. ред.). "Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угрозу им составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов", – сказал Зеленский.

Байден также говорил о воплощении и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. "По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины – братья по оружию", – заявил Зеленский.

Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента.

Глава Украинского государства отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу самому альянсу. В ответ Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Также президенты говорили об участии США в Крымской платформе и о предстоящем визите Байдена в Украину.

"Джо Байден сказал, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – написал в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, президенты США и Украины впервые поговорили с того момента, как Байден вступил в должность.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в ходе разговора президент Байден подтвердил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он также сказал, что очень верит в Украину.

Байден подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих с Соединенными штатами демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.