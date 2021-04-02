Ситуація на Донбасі й реформи — Зеленський розказав, про що говорив із Байденом

Під час розмови американський президент розказав, що в питаннях боротьби з корупцією вони з Україною — "брати по зброї".

Під час телефонної розмови президент США Джо Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться один на один проти агресії Росії. Про це сказав у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

У розмові президент США згадав події 6 січня цього року у Вашингтоні (йдеться про штурм Капітолію. — Прим. ред.). "Байден зазначив, як важливо США й Україні сьогодні захищати демократію в наших державах. Особливо коли загрозу їм становить значна кількість олігархів, які зацікавлені в дестабілізації та ослабленні державних інститутів", — сказав Зеленський.

Байден також говорив про втілення і продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової і реформи Конституційного суду. "За словами президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США й України — брати по зброї", — заявив Зеленський.

Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту.

Глава Української держави зазначив, що конкретні кроки з наближення України до членства в НАТО підуть на користь й альянсу. У відповідь Байден висловив підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.

Також президенти говорили про участь США в Кримській платформі та про майбутній візит Байдена в Україну.

"Джо Байден сказав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", — написав у Facebook глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, президенти США й України вперше поговорили з того моменту, як Байден вступив на посаду.

Як повідомили в прес-службі Білого дому, під час розмови президент Байден підтвердив, що США незмінно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям агресії Росії, що триває на Донбасі й у Криму. Він також сказав, що дуже вірить в Україну.

Байден підкреслив прихильність своєї адміністрації активізації стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на загальних зі Сполученими штатами демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку й процвітання народу України.