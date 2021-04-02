Белый дом на связи: зачем Байден позвонил Зеленскому

В пятницу, 2 апреля, президент Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом. О телефонном разговоре СМИ стало известно едва ли не в момент их общения. Президенты решили не афишировать это. Говорили они меньше часа, но успели обсудить все ключевые вопросы для стран. Что подвигло Байдена набрать Зеленского и что значит этот звонок, разбирался Фокус.

Звонок из-за России

Разговор с Байденом украинская сторона ждала больше двух месяцев с момента вступления в должность американского главы государства. Каждую неделю в Украине делали прогнозы, когда же созвонятся Байден и Зеленский. Были и пессимистические настроения, мол, ждать разговора в ближайшее время не стоит. Тем временем в посольстве США в Украине обещали, что звонок скоро будет.

В середине марта американское издание The Washington Post сообщило, что задержка происходит из-за желаний Белого дома увидеть, как в власть Украины борется с коррупцией.

"Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией у себя в стране. Президент должен настаивать на проведении судебной реформы, восстановить независимость Нацбанка и исключить любые попытки ослабить НАБУ. Он должен однозначно порвать с [бизнесменом Игорем] Коломойским и поддержать уголовное дело против него", — писали журналисты.

Первым звонок из США дождался глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. 29 марта он пообщался с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

"Он [Салливан] передал стремление администрации Байдена восстановить стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которая обеспечивает справедливость, безопасность и процветание для народа Украины", — сообщили в Белом доме.

Ермак же рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших, говорится в релизе пресс-службы ОП.

Вопрос обострения ситуации на Донбассе стал темой номер один в последнее время. Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак во время выступления в парламенте 30 марта предупредил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной со стороны Брянской и Воронежской областей и оккупированного Крыма. Это создает угрозу военной безопасности государства, считает Хомчак.

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В Кремле не понимают обеспокоенности в Киеве. Там говорят, что перемещают вооруженные силы по территории страны по своему усмотрению и это "ни для кого не представляет никакой угрозы".

Несмотря на это, информация от украинского штаба заинтересовала и США. В Вашингтоне также есть подозрения, что Россия готовится к разворачиванию военных действий на территории Украины. Американское СМИ Politico пишет, что по этой причине Европейское командование вооруженных сил США уже привело армию в Европе в максимальный уровень готовности (в первую очередь речь идет о разведовательной деятельности).

Поэтому Байден был вынужден позвонить Зеленскому, чтобы, как говорится, сверить часы, считает политолог Андрей Рудык.

Собеседники Фокуса в ОП подтверждают, что президенты обсуждали это. Детальной дискуссии не было и общий план действий в случае обострения военного конфликта не обсуждался. Но Байден подчеркнул, что ему известно о происходящем, их не обмануть, и Украина никогда не останется одной. В официальном сообщении Белого дома говорится, что США поддерживают территориальную целостность Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

"Это был символический момент также и для РФ. Я уверен, что американцы уже передали сигнал Кремлю касательно того, что если Россия пойдет дальше, то будут последствия. Реальные предупреждения делают не публично", — говорит Фокусу экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Ничего эпохального

Релизы двух сторон свидетельствуют о том, что лидеры государств пытались коротко обсудить все важные вопросы, которые стоят на повестке дня. Среди них – тесное сотрудничество государств, укрепление демократии, борьба с коррупцией в Украине и реализация программ реформ.

"Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии — это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что увлекается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами", — сообщает пресс-служба ОП.

По информации Фокуса, разговор был непринужденным и динамичным, собеседники много шутили. Байден принял приглашение приехать в Украину, но все зависит от ситуации с коронавирусом. Источник в ОП говорит, что лидеры стран обсуждали также вопрос вакцинации. Байден признался, что с лета США собираются помочь другим странам с предоставлением вакцин. Но о помощи Украине не говорилось.

Сайт ОП сообщает, что президенты обсудили также антикоррупционную, земельную и судовую реформы. Кроме того, был поднят вопрос будущего Конституционного суда.

Экс-министр Павел Климкин уверен, что о реформах еще будут долгие разговоры: "Украинско-американское партнерство не будет эффективным без реформ. Поэтому американцы будут разговаривать последовательно, но очень жестко. Поскольку Штатам нужен сильный союзник".

С ним соглашается и политолог Андрей Рудык. Безусловно, давление, связанное с проведением реформ и выполнением обещаний, было и остается. Первый пример — отказ Международного валютного фонда давать Украине кредит.

Поэтому разговор сложно назвать эпохальным. "Ничего нового Байден не сказал Зеленскому. И непонятно, что Зеленский ему ответил. Также надо учитывать, что Украина для США является объектом, но не субъектом, не равноправным партнером", — комментирует Рудык Фокусу.

Эксперт не ожидает, что этот разговор принесет прорыв в отношениях между государствами и президентами. Он считает, что беседа была рассчитана больше на внешних игроков, в том числе, и на Европу. Напомним, что в последнее время образовались довольно тесные отношения между Украиной и Британией, которая в феврале прошлого года покинула Евросоюз.