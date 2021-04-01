ГУР Минобороны: РФ готовится к провокации с дальнейшим захватом новых территорий Украины

Российские представительства за рубежом уже получили "темники" для освещения якобы агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация готовится к широкомасштабным провокациям и вводу своей армии на оккупированную часть территории Украины.

Разведчики полагают, что Российская Федерация находится на финальном этапе комплекса мероприятий, цель которых — подтолкнуть Украину к военному ответу.

Это могут быть провокации на линии соприкосновения на востоке, там где уже удерживают территорию первый и второй оккупационные корпуса РФ.

Действия РФ могут привести к тому, что на оккупированную территорию будут введены дополнительные регулярные силы – продолжится расширение военного присутствия РФ на оккупированном Донбассе.

По мнению разведки, главным оправданием агрессии будет защита так называемых российских граждан – жителей оккупированной части Украины, которым в годы оккупации выдавали паспорта РФ.

Разведчики также не исключают попытки продвижения российских войск вглубь территории Украины, что может означать оккупацию новых городов и областей.

В ГУР МОУ подчеркнули, что российские представительства за рубежом и пророссийские средства массовой информации уже получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессии со стороны Вооруженных сил Украины и ответных "миротворческих" мероприятий РФ.

Отметим, что Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины, а ее военная техника была замечена в ходе переброске через крымский мост.