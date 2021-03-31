Россия перебросила еще 4 тыс. солдат к границам Украины, — New York Times

США привели свои войска в Европе в максимальную боеготовность из-за стягивания российской армии к Донбассу.

На прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень готовности с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" — самого высокого уровня — в ответ на развертывание дополнительных российских войск, сообщает New York Times.

По мнению издания, длительные попытки прийти к какому-либо соглашению между Россией и Украиной, начиная с 2014 году, сегодня зашли в тупик. А одной из причин изменения оценки ситуации стала гибель украинских солдат в марте этого года, а также наращивание российских войск на границе.

Речь идет о еще 4000 солдат, как заявляют официальные источники в США. Это в довесок к тем российским силам, которые уже есть на границе. Это полнокровные регулярные дивизии, боевые группы, силы специальных операций, артиллерия, ударная авиация и многое другое.

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Европейские наблюдатели за последние недели заметили новое вооружение на стороне боевиков, поддерживаемых Россией. Участились артиллерийские обстрелы. А российские переговорщики предупредили о срыве мирных переговоров, которые тянулись годами.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал недавнее усиление боевых действий. По его словам, боевые действия "сводят на нет скромные достижения, достигнутые ранее".

В Вашингтоне не понимают, действительно ли Путин что-то затевает или это просто бряцание оружием. Его мотивы не ясны. Возможно, такая игра мускулами это проверка нового президента США — Джо Байдена.

"Это может быть позерством, но Кремль испытывает новую администрацию", — говорит Фредерик Б. Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий американской армией в Европе. Он подчеркнул: "Россия не заинтересована в реальном мире для Украины и хочет сохранить страну как можно более дестабилизированной".

И хотя война по факту является позиционной, фронт по прежнему остается горячим, а последнее прекращение огня уже фактически не действует. Это не первый такой случай. С 2018 года еще восемь попыток добиться прекращения огня на фронте закончились неудачей.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась также вдоль линии соприкосновения между двумя странами на перешейке Крымского полуострова. Он был аннексирован российскими войсками в 2014 году. В феврале этого года российские военные объявили об учениях воздушно-десантных войск в Крыму. Это заявление, по мнению обозревателей в России и Украине, могло означать подготовку к новой российской агрессии.

Россия либо блефует, либо реально готовится к очередному витку агрессии. Хотя одно не противоречит другому.

Напомним, что 26 марта в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина. На обстрел боевиков украинские защитники открыли ответный огонь.