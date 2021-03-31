Росія перекинула ще 4 тис. солдатів до кордонів України, — New York Times

США привели свої війська в Європі в максимальну боєготовність через стягування російської армії до Донбасу.

Минулого тижня Європейське командування збройних сил США підвищило рівень готовності з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" — найвищого рівня — у відповідь на розгортання додаткових російських військ, повідомляє New York Times.

На думку видання, тривалі спроби прийти до якої-небудь угоди між Росією й Україною, починаючи з 2014 року, сьогодні зайшли в глухий кут. А однією з причин зміни оцінки ситуації стала загибель українських солдат у березні цього року, а також нарощування російських військ на кордоні.

Йдеться про ще 4000 солдатів, як заявляють офіційні джерела в США. Це на додачу до тих російських сил, які вже є на кордоні. Це повнокровні регулярні дивізії, бойові групи, сили спеціальних операцій, артилерія, ударна авіація і багато іншого.

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Європейські спостерігачі за останні тижні помітили нове озброєння на боці бойовиків, підтримуваних Росією. Почастішали артилерійські обстріли. А російські переговорники попередили про зрив мирних переговорів, які тягнулися роками.

У вівторок прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав нещодавнє посилення бойових дій. За його словами, бойові дії "зводять нанівець скромні досягнення, досягнуті раніше".

У Вашингтоні не розуміють, чи дійсно Путін щось затіває, чи це просто брязкання зброєю. Його мотиви не зрозумілі. Можливо, така гра м'язами це перевірка нового президента США — Джо Байдена.

"Це може бути позерством, але Кремль випробовує нову адміністрацію", — говорить Фредерік Б. Ходжес, генерал-лейтенант у відставці і колишній командувач американською армією в Європі. Він підкреслив: "Росія не зацікавлена в реальному мирі для України і хоче зберегти країну якомога більше дестабілізованою".

І хоча війна за фактом є позиційною, фронт, як і раніше, залишається гарячим, а останнім припинення вогню вже фактично не діє. Це не перший такий випадок. З 2018 року ще вісім спроб домогтися припинення вогню на фронті закінчилися невдачею.

Напруженість між Росією й Україною загострилася також уздовж лінії зіткнення між двома країнами на перешийку Кримського півострова. Він був анексований російськими військами у 2014 році. У лютому цього року російські військові оголосили про навчання повітряно-десантних військ у Криму. Ця заява, на думку оглядачів у Росії й Україні, могла означати підготовку до нової російської агресії.

Росія або блефує, або реально готується до чергового витку агресії. Хоча одне не суперечить іншому.

Нагадаємо, що 26 березня в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни. На обстріл бойовиків українські захисники відкрили у відповідь вогонь.