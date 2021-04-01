ГУР Міноборони: РФ готується до провокації з майбутнім захопленням нових територій України

Російські представництва за кордоном вже отримали "темники" для освітлення нібито агресії з боку Збройних сил України.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація готується до широкомасштабних провокацій та введення своєї армії на окуповану частину території України.

Розвідники вважають, що Російська Федерація знаходиться на фінальному етапі комплексу заходів, мета яких — підштовхнути Україну до військової відповіді.

Це можуть бути провокації на лінії зіткнення на сході, там де вже утримують територію перший і другий окупаційні корпуси РФ.

Дії РФ можуть призвести до того, що на окуповану територію введуть додаткові регулярні сили — продовжиться розширення військової присутності РФ на окупованому Донбасі.

На думку розвідки, головним виправданням агресії буде захист так званих російських громадян — жителів окупованої частини України, яким в роки окупації видавали паспорти РФ.

Розвідники також не виключають спроби просування російських військ углиб території України, що може означати окупацію нових міст і областей.

У ГУР МОУ підкреслили, що російські представництва закордоном і проросійські засоби масової інформації вже отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації про нібито агресію з боку Збройних сил України та відповідних "миротворчих" заходів РФ.

Зазначимо, що Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України, а її військова техніку помітили у процесі перекидання через кримський міст.