"У каждого свои блинчики на завтрак", - Зеленский показал, как началось его утро (фото)

Президент поделился снимком со спортзала и пожелал всем хорошего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он в шортах и майке занимается в спортзале со спортивным "блином".

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"У каждого свои "блинчики" на завтрак", — подписал снимок Зеленский, пожелав всем хорошего дня.

Снимок за первый же час после публикации собрал более 170 тысяч "лайков".

Пользователи Instagram оставили под постом такие комментарии: "Похудел! Выглядит лучше, чем до президентства", "В хорошей форме!", "На спортике", "Разбойник", "Спорт — это жизнь", "У каждого свои банки". Также многие пользователи взаимно желали Зеленскому хорошего дня.

Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто начал напоминать главе государства о проблемах в стране, среди которых — тарифы, коррупция и т.д.

Отметим, это уже не первый раз, когда Зеленский делится фотографиями из спортзала. Так, снимок оттуда он опубликовал 25 января на свой 43-й день рождения. А в апреле Зеленский выложил селфи на фоне брусьев в Авдеевке.