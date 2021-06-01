"У кожного свої млинці на сніданок", — Зеленський показав, як почався його ранок (фото)

Президент поділився знімком зі спортзалу і побажав усім гарного дня.

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому він у шортах і майці займається в спортзалі зі спортивним "млинцем".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"У кожного свої "млинці" на сніданок", — підписав знімок Зеленський, побажавши всім гарного дня.

Знімок за першу ж годину після публікації зібрав понад 170 тисяч "лайків".

Користувачі Instagram залишили під дописом такі коментарі: "Схуд! Виглядає краще, ніж до президентства", "У хорошій формі!", "На спортику", "Розбійник", "Спорт — це життя", "У кожного свої банки". Також багато користувачів взаємно бажали Зеленському хорошого дня.

Втім, серед коментаторів знайшлися і ті, хто почав нагадувати главі держави про проблеми в країні, серед яких — тарифи, корупція тощо.

Зазначимо, це вже не вперше, коли Зеленський ділиться фотографіями зі спортзалу. Так, знімок звідти він опублікував 25 січня на свій 43-й день народження. А в квітні Зеленський виклав селфі на тлі брусів в Авдіївці.