"У кожного свої млинці на сніданок", — Зеленський показав, як почався його ранок (фото)
Президент поділився знімком зі спортзалу і побажав усім гарного дня.
Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому він у шортах і майці займається в спортзалі зі спортивним "млинцем".
"У кожного свої "млинці" на сніданок", — підписав знімок Зеленський, побажавши всім гарного дня.
Знімок за першу ж годину після публікації зібрав понад 170 тисяч "лайків".
Користувачі Instagram залишили під дописом такі коментарі: "Схуд! Виглядає краще, ніж до президентства", "У хорошій формі!", "На спортику", "Розбійник", "Спорт — це життя", "У кожного свої банки". Також багато користувачів взаємно бажали Зеленському хорошого дня.
Втім, серед коментаторів знайшлися і ті, хто почав нагадувати главі держави про проблеми в країні, серед яких — тарифи, корупція тощо.
Зазначимо, це вже не вперше, коли Зеленський ділиться фотографіями зі спортзалу. Так, знімок звідти він опублікував 25 січня на свій 43-й день народження. А в квітні Зеленський виклав селфі на тлі брусів в Авдіївці.