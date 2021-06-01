У Зеленского заявили, что будущий мэр Харькова должен быть "проукраинским"

Замглавы ОП утверждает, что такая идеологическая позиция является особенно важной в контексте близости Харькова к границе с РФ и зоне боевых действий.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что будущий мэр Харькова должен быть "проукраинским". Об этом он сказал во время разговора с журналистом информационного агентства "Интерфакс".

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"Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого изберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации", — отметил Тимошенко.

Замглавы администрации Владимира Зеленского подчеркнул, что это особенно важно в контексте того, что Харьков находится в непосредственной близости к государственной границе Российской Федерации и зоне военного конфликта на Донбассе.

Также, утверждает Тимошенко, будущий руководитель Харькова должен уделять внимание развитию города. Он отметил, что успешными градоначальниками являются те, кто занимаются проблемами своих регионов, а не "политикой".

"Многие из мэров это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром выбирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой", — отметил Тимошенко.

По словам замглавы ОП, именно тех градоначальников, которые уделяют много внимания развитию городов, и переизбирают местные жители на следующий срок.

Отметим, внеочередные выборы мэра Харькова должны состояться уже 31 октября 2021 года. Основными претендентами на эту должность, согласно последнему сопропросу от КМИС, являются и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и экс-нардеп Михаил Добкин.

Павел Фукс, друг умершего в декабре 2020 года Геннадия Кернеса, в январе заявил, что на этих выборах местные влиятельные бизнесмены, вероятнее всего, поддержат именно Терехова.