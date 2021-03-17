Комитет ВРУ определился с датой проведения внеочередных выборов мэра Харькова

Парламентарии поддержали идею провести выборы городского головы в последнее воскресенье октября.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады одобрил проект постановления о назначении выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года. Соответствующее решение было принято на заседании 17 марта, о чем на своем канале в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Решение было принято единогласно.

Нардеп фракции "Слуга народа" Юлия Гришина на своем канале в Telegram написала, что далее за это постановление должна проголосовать сама ВРУ.

После этого Центральная избирательная комиссия определит размер необходимых расходов, а Кабмин займется обеспечением финансирования.

Отметим, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что голосование за постановление в зале ВРУ может состояться на пленарной неделе, которая пройдет с 30 марта по 2 апреля.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

16 марта в здании Харьковского горсовета повесили портрет Кернеса, под которым написано, что тот "возродил харьковский патриотизм" и изменил отношение горожан к своему городу.