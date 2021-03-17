Комітет ВРУ визначився з датою проведення позачергових виборів мера Харкова

Парламентарії підтримали ідею провести вибори міського голови в останню неділю жовтня.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради схвалив проект постанови про призначення виборів мера Харкова 31 жовтня 2021 року. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 17 березня, про що на своєму каналі в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Рішення було прийняте одноголосно.

Нардеп фракції "Слуга народу" Юлія Гришина на своєму каналі в Telegram написала, що далі за цю постанову повинна проголосувати сама ВРУ.

Після цього Центральна виборча комісія визначить розмір необхідних витрат, а Кабмін займеться забезпеченням фінансування.

Зазначимо, що раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що голосування за постанову в залі ВРУ може відбутися на пленарному тижні, який пройде з 30 березня по 2 квітня.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.

16 березня в приміщенні Харківської міськради повісили портрет Кернеса, під яким написано, що той "відродив харківський патріотизм" і змінив ставлення городян до свого міста.