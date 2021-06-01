У Зеленського заявили, що майбутній мер Харкова повинен бути "проукраїнським"

Заступник голови ОП стверджує, що така ідеологічна позиція є особливо важливою в контексті близькості Харкова до кордону з РФ та зони бойових дій.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко вважає, що майбутній мер Харкова повинен бути "проукраїнським". Про це він сказав під час розмови з журналістом інформаційного агентства "Інтерфакс".

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"Зацікавленість Офісу президента у тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в сторону федералізації", — зазначив Тимошенко.

Заступник голови адміністрації Володимира Зеленського підкреслив, що це особливо важливо в контексті того, що Харків знаходиться в безпосередній близькості до державного кордону Російської Федерації та зони військового конфлікту на Донбасі.

Також, стверджує Тимошенко, майбутній керівник Харкова повинен приділяти увагу розвитку міста. Він зазначив, що успішними градоначальниками є ті, хто займаються проблемами своїх регіонів, а не "політикою".

"Багато хто з мерів це розуміють і відкрито говорять, що не потрібно туди лізти. Мером вибирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнської політикою", — зазначив Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, саме тих градоначальників, які приділяють багато уваги розвитку міст, і переобирають місцеві жителі на наступний термін.

Зазначимо, позачергові вибори мера Харкова повинні відбутися вже 31 жовтня 2021 року. Основними претендентами на цю посаду, згідно з останнім соцопитуванням від КМІС, є в.о. мера Харкова Ігор Терехов та екснардеп Михайло Добкін.

Павло Фукс, друг померлого у грудні 2020 року Геннадія Кернеса, в січні заявив, що на цих виборах місцеві впливові бізнесмени, найімовірніше, підтримають саме Терехова.