"Как я мог?": бывший игрок сборной Украины по футболу отказался от российского паспорта

По словам Ковпака, его сильно покоробило то, что ему предложил паспорт страны-агрессора Красильников, который ранее был президентом "Севастополя".

Бывший игрок сборной Украины по футболу Александр Ковпак, в 2013/2014 годах выступавший за футбольный клуб "Севастополь", в интервью порталу FanDay рассказал, что в момент захвата Крыма российскими войсками он находился на полуострове и видел все происходившее своими глазами. Спортсмен заявил, что тогда, в 2014 году, ему предлагали паспорт гражданина РФ, однако тот от него отказался.

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"Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?", — цитирует Ковпака портал FanDay.

По словам футболиста, с таким предложением к нему обратился Александр Красильников, который на тот момент был президентом ФК "Севастополь".

"Меня это сильно покоробило. Человек столько лет служил на благо Украине, а здесь, получается, подстрекает", — рассказал Ковпак.

Впрочем, отметил футболист, несмотря на то, что он оказался в самой горячей точке тех событий, его "никто не трогал".

"Мне многие звонили и предлагали помощь, мол, давай Саня возвращайся, там все захвачено. Но ни единого выстрела не было произведено", — вспоминает Ковпак.

Вскоре после этих событий спортсмен перебрался на материковую часть Украины и в 2014 году подписал контракт с полтавским клубом "Ворскла". Впоследствии он играл за "Черкасский Днепр", "Полтаву" и "Десну".

Отметим, не все бывшие футболисты сборной Украины в свое время отказались от гражданства РФ. Например, бывший игрок украинской сборной Денис Голайдо в 2018 году стал членом Putin Team, тем самым поддержав на президентских выборах в России Владимира Путина.

Напомним, Фокус рассказывал, что бывший форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля покинул испанский клуб "Альбасете", за который он выступал с 2017 года.

Также накануне стало известно, что представители клуба "Шахтер" Донецк и знаменитый голкипер Андрей Пятов подписали новый контракт на два года.