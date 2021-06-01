"Як я міг?": Колишній гравець збірної України з футболу відмовився від російського паспорта

За словами Ковпака, його сильно покоробило те, що йому запропонував паспорт країни-агресора Красильников, який раніше був президентом "Севастополя".

Колишній гравець збірної України з футболу Олександр Ковпак, у 2013/2014 роках виступав за футбольний клуб "Севастополь", в інтерв'ю порталу FanDay розповів, що в момент захоплення Криму російськими військами він перебував на півострові та бачив все, що відбувалося на власні очі. Спортсмен заявив, що тоді, в 2014 році, йому пропонували паспорт громадянина РФ, проте той від нього відмовився.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Як я можу отримати паспорт громадянина країни-агресора?" — цитує Ковпака портал FanDay.

За словами футболіста, з такою пропозицією до нього звернувся Олександр Красильников, який на той момент був президентом ФК "Севастополь".

"Мене це сильно обурило. Людина стільки років служила на благо України, а тут, виходить, підбурює", — розповів Ковпак.

Утім, зазначив футболіст, незважаючи на те, що він опинився в найгарячішій точці тих подій, його "ніхто не чіпав".

"Мені багато дзвонили і пропонували допомогу, мовляв, давай Саня повертайся, там все захоплено. Але жодного пострілу не було", — згадує Ковпак.

Незабаром після цих подій спортсмен перебрався на материкову частину України і в 2014 році підписав контракт із полтавським клубом "Ворскла". Згодом він грав за "Черкаський Дніпро", "Полтаву" та "Десну".

Зазначимо, що не всі колишні футболісти збірної України свого часу відмовилися від громадянства РФ. Наприклад, колишній гравець української збірної Денис Голайдо в 2018 році став членом Putin Team, тим самим підтримавши на президентських виборах у Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що колишній форвард збірної України з футболу Роман Зозуля покинув іспанський клуб "Альбасете", за який він виступав з 2017 року.

Також напередодні стало відомо, що представники клубу "Шахтар" Донецьк і знаменитий голкіпер Андрій П'ятов підписали новий контракт на два роки.