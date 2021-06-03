Депутаты устроили масштабную драку на заседании Ровенского облсовета из-за зарплат медиков (видео)

По словам журналистов, потасовка вспыхнула во время обсуждения вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок.

Депутаты на сессии областного совета в Ровно устроили масштабную драку, из-за чего руководству обладминистрации пришлось объявить перерыв.

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Об этом пишет местное издание Час Дій.

По словам журналистов, депутаты облсовета никак не могли договориться о выплатах зарплаты медикам, из-за чего и случилась потасовка.

На видео видно, что люди подошли к трибуне и пытались друг друга перекричать, обсуждая зарплаты медиков и сокращение ставок.

Позже словесная перепалка переросла в драку, из-за чего руководству обладминистрации пришлось объявить перерыв.

"Депутаты и правда подрались, а председатели фракций ушли на перерыв чтобы договориться до чего-то. Главный меседеж — людям надо зарплаты выплатить. Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент расформировали и снова образовали два управления — гражданской защиты населения и здравоохранения. Мол, тогда денег дадут. Но юристы отмечают что этот процесс расформирования может длиться 2-3 месяца. Представители станции переливания крови говорят, что не получили аванс, зарплату за май и теперь есть угроза не получить средства в июне. Такая же ситуация с МСЭК", — заявил журналист Влад Перязев, который присутствовал на сессии облсовета в Ровно.

[ + – ] Драка в Ровенском облсовете

Ранее Фокус сообщал, что депутаты устроили потасовку в Харьковском горсовете. Так, во время сессии депутаты ссорились и дрались из-за украинского языка, отношения к Майдану и маршалу Жукову. Досталось и барельефу Ленина, который висит в здании мэрии.

Также Фокус рассказывал, что в харьковском ВУЗе произошла масштабная драка с участием иностранцев. Иностранные студенты в ходе потасовки устроили настоящий погром: разломали умывальники, писсуары, разгромили кабинки, разбили зеркала и сорвали шторы.