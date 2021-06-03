Депутати влаштували масштабну бійку на засіданні Рівненської облради через зарплати медиків (відео)
За словами журналістів, бійка спалахнула під час обговорення питання про зарплати медиків і скорочення ставок.
Депутати на сесії обласної ради в Рівному влаштували масштабну бійку, через що керівництву обладміністрації довелося оголосити перерву.
Про це пише місцеве видання Година Дій.
За словами журналістів, депутати облради ніяк не могли домовитися про виплати зарплати медикам, через що і сталася бійка.
На відео видно, що люди підійшли до трибуни і намагалися один одного перекричати, обговорюючи зарплати медиків і скорочення ставок.
Пізніше словесна перепалка переросла в бійку, через що керівництву обладміністрації довелося оголосити перерву.
"Депутати справді побилися, а голови фракцій пішли на перерву щоб домовитися до чогось. Головний меседеж — людям треба зарплати виплатити. Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент розформували і знову утворили два управління — цивільного захисту населення і охорони здоров'я. Мовляв, тоді грошей дадуть. Але юристи зазначають що цей процес розформування може тривати 2-3 місяці. Представники станції переливання крові кажуть, що не отримали аванс, зарплату за травень і тепер є загроза не отримати кошти в червні. Така ж ситуація з МСЕК ", — заявив журналіст Влад Перязев, який був присутній на сесії облради в Рівному.
Раніше Фокус повідомляв, що депутати влаштували бійку в Харківській міськраді. Так, під час сесії депутати сварилися і билися через українську мову, ставлення до Майдану і маршала Жукова. Дісталося і барельєфу Леніна, який висить в будівлі мерії.
Також Фокус розповідав, що в харківському ЗВО сталася масштабна бійка за участю іноземців. Іноземні студенти під час бійки влаштували справжній погром: розламали умивальники, пісуари, розгромили кабінки, розбили дзеркала і зірвали штори.