Депутати влаштували масштабну бійку на засіданні Рівненської облради через зарплати медиків (відео)

За словами журналістів, бійка спалахнула під час обговорення питання про зарплати медиків і скорочення ставок.

Депутати на сесії обласної ради в Рівному влаштували масштабну бійку, через що керівництву обладміністрації довелося оголосити перерву.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це пише місцеве видання Година Дій.

За словами журналістів, депутати облради ніяк не могли домовитися про виплати зарплати медикам, через що і сталася бійка.

На відео видно, що люди підійшли до трибуни і намагалися один одного перекричати, обговорюючи зарплати медиків і скорочення ставок.

Пізніше словесна перепалка переросла в бійку, через що керівництву обладміністрації довелося оголосити перерву.

"Депутати справді побилися, а голови фракцій пішли на перерву щоб домовитися до чогось. Головний меседеж — людям треба зарплати виплатити. Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент розформували і знову утворили два управління — цивільного захисту населення і охорони здоров'я. Мовляв, тоді грошей дадуть. Але юристи зазначають що цей процес розформування може тривати 2-3 місяці. Представники станції переливання крові кажуть, що не отримали аванс, зарплату за травень і тепер є загроза не отримати кошти в червні. Така ж ситуація з МСЕК ", — заявив журналіст Влад Перязев, який був присутній на сесії облради в Рівному.

[ + – ] Бійка в Рівненській облраді

Раніше Фокус повідомляв, що депутати влаштували бійку в Харківській міськраді. Так, під час сесії депутати сварилися і билися через українську мову, ставлення до Майдану і маршала Жукова. Дісталося і барельєфу Леніна, який висить в будівлі мерії.

Також Фокус розповідав, що в харківському ЗВО сталася масштабна бійка за участю іноземців. Іноземні студенти під час бійки влаштували справжній погром: розламали умивальники, пісуари, розгромили кабінки, розбили дзеркала і зірвали штори.